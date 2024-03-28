https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936453150.html

"Зеленский кричит": польский генерал рассказал, что творится в Киеве

"Зеленский кричит": польский генерал рассказал, что творится в Киеве - РИА Новости, 28.03.2024

"Зеленский кричит": польский генерал рассказал, что творится в Киеве

Владимир Зеленский кричит о помощи, но в "катастрофическом" положении ВСУ виноват он сам, заявил в интервью Fronda бывший заместитель министра национальной... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:05

2024-03-28T18:05

2024-03-28T23:29

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

вальдемар скшипчак

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский кричит о помощи, но в "катастрофическом" положении ВСУ виноват он сам, заявил в интервью Fronda бывший заместитель министра национальной обороны Польши Вальдемар Скшипчак."Украинцы движутся к поражению, и это выбор Киева, а крики Зеленского "Дайте, дайте, дайте!", на мой взгляд, необоснованны, потому что мы им даем, а они все это очень активно транжирят", — отметил он.По словам генерала, нежелание Зеленского бороться с коррупцией среди собственного окружения и разворовыванием финансовой помощи привело ВСУ к глубочайшему кризису, из-за которого у солдат возник недостаток не только боеприпасов, но и нормальной пищи."Я посмотрел видеоролик о том, что украинские солдаты едят в окопах, — скажу прямо, я бы своей собаке этого не дал. Это просто возмутительно", — пожаловался Скшипчак.Генерал добавил, что Украина движется к катастрофе, а руководство страны не только грабит свою собственную армию, но и вызывает недоверие у союзников, чем подрывает поставки военной помощи."Эту катастрофу, которая, возможно, ждет украинцев, они готовят себе сами, и пусть они не обвиняют в этом нас", — предупредил Скшипчак.Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы уже через год. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Киеву достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ему одержать военную победу в конфликте.

https://ria.ru/20240328/podarok-1936447831.html

https://ria.ru/20240328/general-1936395462.html

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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)