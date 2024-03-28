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Рослесхоз выделил деньги на повышение зарплат работникам лесного хозяйства

Рослесхоз выделил деньги на повышение зарплат работникам лесного хозяйства - РИА Новости, 28.03.2024

Рослесхоз выделил деньги на повышение зарплат работникам лесного хозяйства

Порядка одного миллиарда рублей выделено из федерального бюджета на повышение зарплат работникам лесного хозяйства в 2024 году, сообщил глава Рослесхоза Иван... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:51

2024-03-28T15:51

2024-03-28T15:51

выставка-форум "россия"

экономика

россия

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Порядка одного миллиарда рублей выделено из федерального бюджета на повышение зарплат работникам лесного хозяйства в 2024 году, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. "В 2024 году из федерального бюджета на реализацию полномочий регионов в области лесных отношений предусмотрено 46,3 миллиардов рублей, что выше прошлого года, из них почти 1 миллиард рублей - на повышение уровня заработной платы", - сказал Советников на совещании "Леса России" на выставке-форуме "Россия". По его словам, доходы от лесного хозяйства в бюджет России в 2023 году увеличились по сравнению прошлым годом на 7%, до 50,2 миллиардов рублей, что составляет 95,3% от запланированного объема.

https://ria.ru/20240328/investitsii-1936405731.html

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экономика, россия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), выставка-форум "россия"