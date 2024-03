https://ria.ru/20240328/zakharova-1936491728.html

В МИД ответили на оскорбительный комментарий Кирби о теракте

2024-03-28T21:48

2024-03-28T21:48

2024-03-28T23:02

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После оскорбительного заявления Белого дома о теракте в "Крокус Сити Холле" стало понятно, почему в США распространено выражение "вымыть рот с мылом", написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале."В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка: "У кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом" (to wash one's mouth out with soap)", — отметила дипломат.Теракт в "Крокусе" и украинский следНападение на "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщили в СК, после работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях удалось получить доказательства их связи с украинскими националистами. Кроме того, у следователей есть подтвержденная информация, что преступники получали с Украины значительные суммы денег и криптовалюту.Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, заявлял, что, по данным ведомства, киевский режим имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами, а подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.

