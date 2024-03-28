В МИД ответили на оскорбительный комментарий Кирби о теракте
Захарова после слов Кирби о теракте напомнила о выражении "вымыть рот с мылом"
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После оскорбительного заявления Белого дома о теракте в "Крокус Сити Холле" стало понятно, почему в США распространено выражение "вымыть рот с мылом", написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
В четверг представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что США продолжат сохранять бдительность и предупреждать другие страны, независимо от состояния отношений с ними. Он также привел слова своего дяди о том, что "лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту", и сравнил с ними российских чиновников, по мнению которых в теракте в "Крокусе" есть украинский след.
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"В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка: "У кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом" (to wash one's mouth out with soap)", — отметила дипломат.
Теракт в "Крокусе" и украинский след
Нападение на "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщили в СК, после работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях удалось получить доказательства их связи с украинскими националистами. Кроме того, у следователей есть подтвержденная информация, что преступники получали с Украины значительные суммы денег и криптовалюту.
Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, заявлял, что, по данным ведомства, киевский режим имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами, а подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.
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