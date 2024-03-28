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В МИД ответили на оскорбительный комментарий Кирби о теракте - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:48 28.03.2024 (обновлено: 23:02 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/zakharova-1936491728.html
В МИД ответили на оскорбительный комментарий Кирби о теракте
В МИД ответили на оскорбительный комментарий Кирби о теракте - РИА Новости, 28.03.2024
В МИД ответили на оскорбительный комментарий Кирби о теракте
После оскорбительного заявления Белого дома о теракте в "Крокус Сити Холле" стало понятно, почему в США распространено выражение "вымыть рот с мылом", написала... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:48
2024-03-28T23:02
в мире
россия
брянская область
москва
джон кирби
мария захарова
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После оскорбительного заявления Белого дома о теракте в "Крокус Сити Холле" стало понятно, почему в США распространено выражение "вымыть рот с мылом", написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале."В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка: "У кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом" (to wash one's mouth out with soap)", — отметила дипломат.Теракт в "Крокусе" и украинский следНападение на "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.Как сообщили в СК, после работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях удалось получить доказательства их связи с украинскими националистами. Кроме того, у следователей есть подтвержденная информация, что преступники получали с Украины значительные суммы денег и криптовалюту.Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, заявлял, что, по данным ведомства, киевский режим имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами, а подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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в мире, россия, брянская область, москва, джон кирби, мария захарова, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф), сша, красногорск
В мире, Россия, Брянская область, Москва, Джон Кирби, Мария Захарова, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Следственный комитет России (СК РФ), США, Красногорск
В МИД ответили на оскорбительный комментарий Кирби о теракте

Захарова после слов Кирби о теракте напомнила о выражении "вымыть рот с мылом"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. После оскорбительного заявления Белого дома о теракте в "Крокус Сити Холле" стало понятно, почему в США распространено выражение "вымыть рот с мылом", написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

В четверг представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что США продолжат сохранять бдительность и предупреждать другие страны, независимо от состояния отношений с ними. Он также привел слова своего дяди о том, что "лучшие продавцы навоза часто носят образцы во рту", и сравнил с ними российских чиновников, по мнению которых в теракте в "Крокусе" есть украинский след.

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"В русском таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном. Зато есть наша поговорка: "У кого что болит, тот о том и говорит". Кстати, теперь стало понятно, почему в Штатах распространено выражение "вымыть рот с мылом" (to wash one's mouth out with soap)", — отметила дипломат.

Теракт в "Крокусе" и украинский след

Нападение на "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
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По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщили в СК, после работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств и анализа сведений о финансовых операциях удалось получить доказательства их связи с украинскими националистами. Кроме того, у следователей есть подтвержденная информация, что преступники получали с Украины значительные суммы денег и криптовалюту.
Директор ФСБ Александр Бортников, в свою очередь, заявлял, что, по данным ведомства, киевский режим имеет непосредственное отношение к организации теракта исламистами, а подготовке нападения способствовали западные спецслужбы.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияБрянская областьМоскваДжон КирбиМария ЗахароваВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Крокус Сити ХоллСледственный комитет России (СК РФ)СШАКрасногорск
 
 
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