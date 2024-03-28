https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html

В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами

В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами - РИА Новости, 28.03.2024

В Петербурге задержали пять подозреваемых в махинациях с мигрантами

В Санкт-Петербурге полиция задержала руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов, его заместителя и еще трех подозреваемых в получении прибыли от РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T23:13

2024-03-28T23:13

2024-03-28T23:38

происшествия

санкт-петербург

россия

ирина волк

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Санкт-Петербурге полиция задержала руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов, его заместителя и еще трех подозреваемых в получении прибыли от организации нелегальной миграции, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."По результатам проведенных мероприятий <...> задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы", — заявила она.По словам Волк, следствие просит избрать для трех фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, а для остальных — в виде запрета определенных действий.Накануне представитель ведомства также сообщила о задержании в Петербурге 30 подозреваемых, которые проводили фиктивные экзамены для мигрантов. Отмечалось, что выдача сертификатов о прохождении тестов приносила злоумышленникам около 7,5 миллионов рублей в месяц. Впоследствии иностранцы использовали эти документы для постановки на миграционный учет.Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции". Полиция устанавливает соучастников преступления.

https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html

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происшествия, санкт-петербург, россия, ирина волк