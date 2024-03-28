https://ria.ru/20240328/yars-1936292233.html

На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту "Ярсов"

На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту "Ярсов" - РИА Новости, 28.03.2024

На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту "Ярсов"

Российские военные на учениях Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области отработали защиту комплексов "Ярс" от нападения диверсантов,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T05:08

2024-03-28T05:08

2024-03-28T05:08

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космос - риа наука

иркутская область

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ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные на учениях Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области отработали защиту комплексов "Ярс" от нападения диверсантов, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "В ходе командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением РВСН с противодиверсионными подразделениями проводился комплекс тренировок, инструкторско-методических и тактико-строевых занятий, с широким применением крупногабаритной техники, вертолетов военно-транспортной авиации и БпЛА с учетом опыта СВО. Особое внимание уделялось охране и обороне колонн ПГРК "Ярс" на марше и полевых позициях", - говорится в сообщении. В учениях была задействована группа по борьбе с ДРГ на вертолетах и расчеты беспилотной авиации. "В ходе воздушного патрулирования военнослужащие обнаружили ДРГ, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн соединения. В результате удачного десантирования стратегические ракетчики в короткие сроки уничтожили группы условных ДРГ, не допустив их отхода и взаимодействия с резервами. Для обнаружения условных диверсантов применялись также новейшие БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240302/yars-1930629040.html

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безопасность, космос - риа наука, иркутская область, россия, ракетные войска стратегического назначения