https://ria.ru/20240328/yars-1936292233.html
На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту "Ярсов"
На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту "Ярсов" - РИА Новости, 28.03.2024
На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту "Ярсов"
Российские военные на учениях Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области отработали защиту комплексов "Ярс" от нападения диверсантов,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T05:08
2024-03-28T05:08
2024-03-28T05:08
безопасность
космос - риа наука
иркутская область
россия
ракетные войска стратегического назначения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104855/97/1048559753_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_8a5173b000b02fd3cc7b59f61df0ab5b.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Российские военные на учениях Ракетных войск стратегического назначения в Иркутской области отработали защиту комплексов "Ярс" от нападения диверсантов, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "В ходе командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением РВСН с противодиверсионными подразделениями проводился комплекс тренировок, инструкторско-методических и тактико-строевых занятий, с широким применением крупногабаритной техники, вертолетов военно-транспортной авиации и БпЛА с учетом опыта СВО. Особое внимание уделялось охране и обороне колонн ПГРК "Ярс" на марше и полевых позициях", - говорится в сообщении. В учениях была задействована группа по борьбе с ДРГ на вертолетах и расчеты беспилотной авиации. "В ходе воздушного патрулирования военнослужащие обнаружили ДРГ, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн соединения. В результате удачного десантирования стратегические ракетчики в короткие сроки уничтожили группы условных ДРГ, не допустив их отхода и взаимодействия с резервами. Для обнаружения условных диверсантов применялись также новейшие БПЛА квадрокоптерного типа", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240302/yars-1930629040.html
https://ria.ru/20240327/yars-1936058426.html
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104855/97/1048559753_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_1c72b462503b3e759960cf31a088f7e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, космос - риа наука, иркутская область, россия, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Космос - РИА Наука, Иркутская область, Россия, Ракетные войска стратегического назначения
На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту "Ярсов"
На учениях РВСН в Иркутской области отработали защиту "Ярса" от атак диверсантов