https://ria.ru/20240328/vzyatka-1936476516.html

Топ-менеджера "Росатома" арестовали за взятки

Топ-менеджера "Росатома" арестовали за взятки - РИА Новости, 28.03.2024

Топ-менеджера "Росатома" арестовали за взятки

Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:57

2024-03-28T19:57

2024-03-28T23:29

происшествия

москва

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

росэнергоатом

атомэнергопром

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича", — сказал собеседник агентства. Подсудимого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. С 2001 по 2009 год Сахаров занимал должность замглавы управления капитального строительства Калининской АЭС и руководителя департамента по управлению инвестиционными программами в концерне "Росэнергоатом".С 2009 по 2010 год — директор департамента по управлению инвестиционным программами капитальных вложений в ОАО "Атомэнергопром". С 2010-го — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе в корпорации "Росатом". В начале 2024 года был переведен на должность руководителя по контролю проектов сооружения.

https://ria.ru/20240327/arest-1936262879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

происшествия, москва, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", росэнергоатом, атомэнергопром