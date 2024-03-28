Топ-менеджера "Росатома" арестовали за взятки
Суд арестовал топ-менеджера "Росатома" Сахарова по обвинению в получении взятки
© Sputnik / Табылды КадырбековЗадержанный в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Задержанный в наручниках. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджера госкорпорации "Росатом" Геннадия Сахарова по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного районного суда удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича", — сказал собеседник агентства.
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Подсудимого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
С 2001 по 2009 год Сахаров занимал должность замглавы управления капитального строительства Калининской АЭС и руководителя департамента по управлению инвестиционными программами в концерне "Росэнергоатом".
С 2009 по 2010 год — директор департамента по управлению инвестиционным программами капитальных вложений в ОАО "Атомэнергопром". С 2010-го — директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе в корпорации "Росатом". В начале 2024 года был переведен на должность руководителя по контролю проектов сооружения.