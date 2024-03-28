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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне тревоги - РИА Новости, 28.03.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области на фоне тревоги

Взрывы прогремели в Киевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в четверг украинское издание "Страна". РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T23:27

2024-03-28T23:27

2024-03-28T23:36

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киевской области на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, сообщает в четверг украинское издание "Страна".Ранее в четверг украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоги в рядке областей Украины, в ком числе и в Киевской области."Сообщают о взрывах в Киевской области - предварительно, работа ПВО" , - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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в мире, киевская область, россия, украина, вооруженные силы украины