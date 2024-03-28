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Чернышенко спрогнозировал выручку курортов в рамках проекта "Пять морей"
Чернышенко спрогнозировал выручку курортов в рамках проекта "Пять морей" - РИА Новости, 28.03.2024
Чернышенко спрогнозировал выручку курортов в рамках проекта "Пять морей"
Выручка курортов, создаваемых в рамках проекта "Пять морей", при выходе на полную мощность составит 800 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T21:53
2024-03-28T21:53
2024-03-28T21:54
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Выручка курортов, создаваемых в рамках проекта "Пять морей", при выходе на полную мощность составит 800 миллиардов рублей, сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Мы видим, что при выходе проекта на полную мощность выручка составит 800 миллиардов рублей. Они достаточно быстро их окупят", - сообщил он в ходе совещания под председательством президента РФ Владимира Путина. По поручению Путина правительство совместно с регионами ведёт работу по созданию федеральных морских круглогодичных курортов "Пять морей". В рамках этого проекта до 2035 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Проект предполагает строительство отелей почти на 74 тысячи номеров, создание более 100 тысяч рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 10 миллионов туристов ежегодно.
https://ria.ru/20231108/kurorty-1908177974.html
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россия, байкал, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий чернышенко, экономика
Туризм, Россия, Байкал, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Чернышенко спрогнозировал выручку курортов в рамках проекта "Пять морей"
Чернышенко: выручка курортов в рамках проекта "Пять морей" составит 800 млрд руб