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В Вооруженных Силах подвели итоги участия военных в выборах президента
В Вооруженных Силах подвели итоги участия военных в выборах президента - РИА Новости, 28.03.2024
В Вооруженных Силах подвели итоги участия военных в выборах президента
В Вооруженных силах РФ подведены итоги участия военного электората в выборах президента РФ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:45
2024-03-28T13:45
2024-03-28T13:45
выборы президента россии — 2024
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владимир путин
политика
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В Вооруженных силах РФ подведены итоги участия военного электората в выборах президента РФ, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "В Вооруженных силах Российской Федерации подведены итоги участия военного электората в выборах президента Российской Федерации. Выборы прошли организованно и в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. В голосовании приняли участие более 1,5 миллионов военнослужащих и гражданского персонала Минобороны России", - сказали в министерстве. Там отметили, что явка личного состава стала рекордной и составила 99,8 %. Централизованное голосование военного электората проводилось на 321 избирательном участке. Как уточнили в министерстве, важнейшей особенностью прошедшей избирательной кампании стало участие в голосовании военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, в том числе в боевых порядках, районах восстановления боевой способности. В этих целях на образованных 186 избирательных участках в период с 25 февраля по 14 марта было организовано досрочное голосование военнослужащих. "За кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина проголосовало 99,27 %. На избирательных участках, образованных на территориях воинских частей в труднодоступных и отдаленных местностях, на находящихся в походе кораблях, а также на военных базах за пределами территории Российской Федерации за Владимира Путина проголосовало 98,78 %, в том числе с учетом голосования в зоне проведения специальной военной операции", - уточнили в Минобороны. Там также сообщили, что результатами голосования на всех избирательных участках военный электорат показал высочайшую гражданскую ответственность и абсолютную поддержку решений высшего военно-политического руководства страны.
https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Политика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Вооруженных Силах подвели итоги участия военных в выборах президента
Минобороны подвело итоги участия военных в выборах президента России
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. В Вооруженных силах РФ подведены итоги участия военного электората в выборах президента РФ, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В Вооруженных силах Российской Федерации подведены итоги участия военного электората в выборах президента Российской Федерации. Выборы прошли организованно и в полном соответствии с законодательством Российской Федерации. В голосовании приняли участие более 1,5 миллионов военнослужащих и гражданского персонала Минобороны России", - сказали в министерстве.
Там отметили, что явка личного состава стала рекордной и составила 99,8 %. Централизованное голосование военного электората проводилось на 321 избирательном участке.
Как уточнили в министерстве, важнейшей особенностью прошедшей избирательной кампании стало участие в голосовании военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, в том числе в боевых порядках, районах восстановления боевой способности. В этих целях на образованных 186 избирательных участках в период с 25 февраля по 14 марта было организовано досрочное голосование военнослужащих.
"За кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Путина
проголосовало 99,27 %. На избирательных участках, образованных на территориях воинских частей в труднодоступных и отдаленных местностях, на находящихся в походе кораблях, а также на военных базах за пределами территории Российской Федерации за Владимира Путина проголосовало 98,78 %, в том числе с учетом голосования в зоне проведения специальной военной операции", - уточнили в Минобороны.
Там также сообщили, что результатами голосования на всех избирательных участках военный электорат показал высочайшую гражданскую ответственность и абсолютную поддержку решений высшего военно-политического руководства страны.