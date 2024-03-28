Зеленский признался, что ВСУ не готовы обороняться при наступлении России
Зеленский признал, что Украина не готова защищаться при крупном наступлении РФ
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии, передает CBS News со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
"В то время, как его (Зеленского. — Прим. ред.) военным до сих пор преимущественно удавалось сдерживать россиян, они не готовы к защите от нового крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.
Это заявление глава киевского режима сделал в интервью телеканалу, полная версия которого пока не опубликована.
Отмечается, в что этой же беседе Зеленский пожаловался, что у Украины почти не осталось артиллерии.
На минувшей неделе агентство AFP со ссылкой на экспертов сообщило, что ВСУ пытаются восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов. При этом, по мнению специалистов, эти виды оружия несопоставимы, поскольку БПЛА могут поднять максимум несколько килограммов взрывчатого вещества.
Как заявил в середине марта директор ЦРУ Роберт Бернс, без дополнительной военной помощи киевским властям придется пойти на мирные переговоры на условиях России уже через год. Он подчеркнул, что отсутствие американской поддержки обернется для Украины дальнейшим отступлением и потерей территорий.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз не сможет предоставить бывшей советской республике достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Москвой.