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Зеленский признался, что ВСУ не готовы обороняться при наступлении России - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 28.03.2024 (обновлено: 17:41 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/vsu-1936434833.html
Зеленский признался, что ВСУ не готовы обороняться при наступлении России
Зеленский признался, что ВСУ не готовы обороняться при наступлении России - РИА Новости, 28.03.2024
Зеленский признался, что ВСУ не готовы обороняться при наступлении России
ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии, передает CBS News со ссылкой на президента Украины Владимира... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:05
2024-03-28T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии, передает CBS News со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского."В то время, как его (Зеленского. — Прим. ред.) военным до сих пор преимущественно удавалось сдерживать россиян, они не готовы к защите от нового крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.Это заявление глава киевского режима сделал в интервью телеканалу, полная версия которого пока не опубликована.Отмечается, в что этой же беседе Зеленский пожаловался, что у Украины почти не осталось артиллерии. На минувшей неделе агентство AFP со ссылкой на экспертов сообщило, что ВСУ пытаются восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов. При этом, по мнению специалистов, эти виды оружия несопоставимы, поскольку БПЛА могут поднять максимум несколько килограммов взрывчатого вещества.Как заявил в середине марта директор ЦРУ Роберт Бернс, без дополнительной военной помощи киевским властям придется пойти на мирные переговоры на условиях России уже через год. Он подчеркнул, что отсутствие американской поддержки обернется для Украины дальнейшим отступлением и потерей территорий.В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз не сможет предоставить бывшей советской республике достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Москвой.
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, сша, виктор орбан, центральное разведывательное управление (цру), венгрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, США, Виктор Орбан, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Венгрия
Зеленский признался, что ВСУ не готовы обороняться при наступлении России

Зеленский признал, что Украина не готова защищаться при крупном наступлении РФ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ не готовы обороняться при крупном российском наступлении, у них почти не осталось артиллерии, передает CBS News со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
"В то время, как его (Зеленского. — Прим. ред.) военным до сих пор преимущественно удавалось сдерживать россиян, они не готовы к защите от нового крупного российского наступления, которое ожидается в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении.
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Это заявление глава киевского режима сделал в интервью телеканалу, полная версия которого пока не опубликована.
Отмечается, в что этой же беседе Зеленский пожаловался, что у Украины почти не осталось артиллерии.
На минувшей неделе агентство AFP со ссылкой на экспертов сообщило, что ВСУ пытаются восполнить дефицит артиллерийских снарядов массовым использованием дронов. При этом, по мнению специалистов, эти виды оружия несопоставимы, поскольку БПЛА могут поднять максимум несколько килограммов взрывчатого вещества.
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Как заявил в середине марта директор ЦРУ Роберт Бернс, без дополнительной военной помощи киевским властям придется пойти на мирные переговоры на условиях России уже через год. Он подчеркнул, что отсутствие американской поддержки обернется для Украины дальнейшим отступлением и потерей территорий.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Евросоюз не сможет предоставить бывшей советской республике достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Москвой.
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