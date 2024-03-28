https://ria.ru/20240328/vsu-1936374188.html

Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS

Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS - РИА Новости, 28.03.2024

Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS

Украинские военные применили РСЗО HIMARS при ночном обстреле Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:00

2024-03-28T14:00

2024-03-28T14:52

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

донецк

происшествия

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные применили РСЗО HIMARS при ночном обстреле Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ночью ВСУ обстреляли Пролетарский район города, вследствие чего повреждения получили 14 многоквартирных домов. На месте обстрела обнаружены характерные осколки снаряда американской РСЗО HIMARS."Был хлопок. Выбило внутреннее стекло, полностью выбило окно на кухне", - рассказал местный житель Виктор.Он отметил, что, несмотря сильные разрушения, пострадавших при обстреле не оказалось.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936289602.html

украина

донецк

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, донецк, происшествия, россия, донецкая народная республика