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Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:00 28.03.2024 (обновлено: 14:52 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/vsu-1936374188.html
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS - РИА Новости, 28.03.2024
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS
Украинские военные применили РСЗО HIMARS при ночном обстреле Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:00
2024-03-28T14:52
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
донецк
происшествия
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные применили РСЗО HIMARS при ночном обстреле Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ночью ВСУ обстреляли Пролетарский район города, вследствие чего повреждения получили 14 многоквартирных домов. На месте обстрела обнаружены характерные осколки снаряда американской РСЗО HIMARS."Был хлопок. Выбило внутреннее стекло, полностью выбило окно на кухне", - рассказал местный житель Виктор.Он отметил, что, несмотря сильные разрушения, пострадавших при обстреле не оказалось.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936289602.html
украина
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украина, вооруженные силы украины, донецк, происшествия, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецк, Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS

При ночном обстреле Донецка украинскими войсками использовалась РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные применили РСЗО HIMARS при ночном обстреле Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Ночью ВСУ обстреляли Пролетарский район города, вследствие чего повреждения получили 14 многоквартирных домов. На месте обстрела обнаружены характерные осколки снаряда американской РСЗО HIMARS.
"Был хлопок. Выбило внутреннее стекло, полностью выбило окно на кухне", - рассказал местный житель Виктор.
Он отметил, что, несмотря сильные разрушения, пострадавших при обстреле не оказалось.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкПроисшествияРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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