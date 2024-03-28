https://ria.ru/20240328/vsu-1936374188.html
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS - РИА Новости, 28.03.2024
Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS
Украинские военные применили РСЗО HIMARS при ночном обстреле Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:00
2024-03-28T14:00
2024-03-28T14:52
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные применили РСЗО HIMARS при ночном обстреле Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Ночью ВСУ обстреляли Пролетарский район города, вследствие чего повреждения получили 14 многоквартирных домов. На месте обстрела обнаружены характерные осколки снаряда американской РСЗО HIMARS."Был хлопок. Выбило внутреннее стекло, полностью выбило окно на кухне", - рассказал местный житель Виктор.Он отметил, что, несмотря сильные разрушения, пострадавших при обстреле не оказалось.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936289602.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска ночью обстреляли Донецк из HIMARS
При ночном обстреле Донецка украинскими войсками использовалась РСЗО HIMARS