https://ria.ru/20240328/vsu-1936331959.html
Военный рассказал, как ВСУ бросают иностранное вооружение в районе Работино
Военный рассказал, как ВСУ бросают иностранное вооружение в районе Работино - РИА Новости, 28.03.2024
Военный рассказал, как ВСУ бросают иностранное вооружение в районе Работино
Украинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:07
2024-03-28T11:07
2024-03-28T11:07
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Украинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с боеприпасами, рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Ветер". "Данный пулемёт был нами получен в ходе боевых действий на захвате позиции в районе Работино. Он был брошен военнослужащими ВСУ, так как неисправен, у него находится в задержке затворная рама, он не мог эксплуатироваться дальше, в результате чего был оставлен", - сказал "Ветер", демонстрируя образец. Из-за нехватки боеприпасов и недостаточных знаний о вооружении, украинские солдаты не могут правильно использовать иностранное оружие, что в конечном итоге приводит к передаче его российским военным, констатировал собеседник агентства. "Украинские пулемётчики, солдаты, которые получают иностранное вооружение, не могут правильно эксплуатировать его, потому что просто не знают просто его тактико-технических характеристик, в результате чего данные вещи ими оставляются, бросаются и переходят к нам", - добавил "Ветер". В частности, у пулеметчика ВСУ, оставившего указанный образец, не было боекомплекта: зарубежный пулемёт имел всего один короб без дополнительного снаряжения. "Также на позициях были найдены патроны советского производства, специфика в том-то, что к данному пулемёту патронов был один израсходованный короб, второго короба не было и дополнительных боеприпасов к нему тоже не было", - заключил военнослужащий ВС РФ.
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
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работино, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Военный рассказал, как ВСУ бросают иностранное вооружение в районе Работино
ВСУ бросают иностранное оружие в районе Работино из-за проблем с боеприпасами
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Украинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с боеприпасами, рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Ветер".
"Данный пулемёт был нами получен в ходе боевых действий на захвате позиции в районе Работино. Он был брошен военнослужащими ВСУ
, так как неисправен, у него находится в задержке затворная рама, он не мог эксплуатироваться дальше, в результате чего был оставлен", - сказал "Ветер", демонстрируя образец.
Из-за нехватки боеприпасов и недостаточных знаний о вооружении, украинские солдаты не могут правильно использовать иностранное оружие, что в конечном итоге приводит к передаче его российским военным, констатировал собеседник агентства.
«
"Украинские пулемётчики, солдаты, которые получают иностранное вооружение, не могут правильно эксплуатировать его, потому что просто не знают просто его тактико-технических характеристик, в результате чего данные вещи ими оставляются, бросаются и переходят к нам", - добавил "Ветер".
В частности, у пулеметчика ВСУ, оставившего указанный образец, не было боекомплекта: зарубежный пулемёт имел всего один короб без дополнительного снаряжения.
"Также на позициях были найдены патроны советского производства, специфика в том-то, что к данному пулемёту патронов был один израсходованный короб, второго короба не было и дополнительных боеприпасов к нему тоже не было", - заключил военнослужащий ВС РФ.