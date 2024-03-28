https://ria.ru/20240328/vsu-1936331959.html

Военный рассказал, как ВСУ бросают иностранное вооружение в районе Работино

Военный рассказал, как ВСУ бросают иностранное вооружение в районе Работино - РИА Новости, 28.03.2024

Военный рассказал, как ВСУ бросают иностранное вооружение в районе Работино

Украинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:07

2024-03-28T11:07

2024-03-28T11:07

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости. Украинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с боеприпасами, рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Ветер". "Данный пулемёт был нами получен в ходе боевых действий на захвате позиции в районе Работино. Он был брошен военнослужащими ВСУ, так как неисправен, у него находится в задержке затворная рама, он не мог эксплуатироваться дальше, в результате чего был оставлен", - сказал "Ветер", демонстрируя образец. Из-за нехватки боеприпасов и недостаточных знаний о вооружении, украинские солдаты не могут правильно использовать иностранное оружие, что в конечном итоге приводит к передаче его российским военным, констатировал собеседник агентства. "Украинские пулемётчики, солдаты, которые получают иностранное вооружение, не могут правильно эксплуатировать его, потому что просто не знают просто его тактико-технических характеристик, в результате чего данные вещи ими оставляются, бросаются и переходят к нам", - добавил "Ветер". В частности, у пулеметчика ВСУ, оставившего указанный образец, не было боекомплекта: зарубежный пулемёт имел всего один короб без дополнительного снаряжения. "Также на позициях были найдены патроны советского производства, специфика в том-то, что к данному пулемёту патронов был один израсходованный короб, второго короба не было и дополнительных боеприпасов к нему тоже не было", - заключил военнослужащий ВС РФ.

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html

https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934548075.html

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работино, запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины