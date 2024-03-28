https://ria.ru/20240328/voyna-1936434068.html

"Русские закалились": в США пришли в ужас из-за перспективы войны с Россией

"Русские закалились": в США пришли в ужас из-за перспективы войны с Россией - РИА Новости, 28.03.2024

"Русские закалились": в США пришли в ужас из-за перспективы войны с Россией

В случае гибели хотя бы одного американского солдата на Украине может начаться война между США и Россией, в которой американцы не смогут победить, пишет... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:03

2024-03-28T17:03

2024-03-28T19:35

в мире

сша

россия

украина

владимир путин

министерство обороны сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404310_0:143:3045:1856_1920x0_80_0_0_1b70d957e6b36e6d1b6f2f887e179339.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В случае гибели хотя бы одного американского солдата на Украине может начаться война между США и Россией, в которой американцы не смогут победить, пишет обозреватель American Thinker Эл Биненфельд.Как утверждается в публикации, американские военнослужащие уже находятся на территории Украины, но Пентагон и Белый дом скрывают их количество. Автор статьи призывает помнить, что гибель даже одного из них может привести к третьей мировой войне."Соединенные Штаты не могут финансировать такой конфликт, а наша нынешняя армия не в состоянии привести нас к победе. У нас катастрофически не хватает рабочей силы, и у нас недостаточно промышленной базы для производства оружия в необходимых количествах, чтобы удовлетворить потребности войны такого масштаба", — говорится в материале.По словам Биненфельда, многие американцы уже забыли уроки войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, а возможное противостояние с Россией, считает он, привело бы к гораздо более "ужасающим потерям" для армии США не только из-за ее слабости, но и из-за нынешнего состояния российских Вооруженных сил."Сегодняшние проснувшиеся (американские. — Прим. ред.) военные не смогут успешно противостоять закаленным в боях российским войскам", — констатирует Биненфельд.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.

https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html

https://ria.ru/20240328/general-1936395462.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, владимир путин, министерство обороны сша, нато