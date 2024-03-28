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"Русские закалились": в США пришли в ужас из-за перспективы войны с Россией - РИА Новости, 28.03.2024
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17:03 28.03.2024 (обновлено: 19:35 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/voyna-1936434068.html
"Русские закалились": в США пришли в ужас из-за перспективы войны с Россией
"Русские закалились": в США пришли в ужас из-за перспективы войны с Россией - РИА Новости, 28.03.2024
"Русские закалились": в США пришли в ужас из-за перспективы войны с Россией
В случае гибели хотя бы одного американского солдата на Украине может начаться война между США и Россией, в которой американцы не смогут победить, пишет... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:03
2024-03-28T19:35
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В случае гибели хотя бы одного американского солдата на Украине может начаться война между США и Россией, в которой американцы не смогут победить, пишет обозреватель American Thinker Эл Биненфельд.Как утверждается в публикации, американские военнослужащие уже находятся на территории Украины, но Пентагон и Белый дом скрывают их количество. Автор статьи призывает помнить, что гибель даже одного из них может привести к третьей мировой войне."Соединенные Штаты не могут финансировать такой конфликт, а наша нынешняя армия не в состоянии привести нас к победе. У нас катастрофически не хватает рабочей силы, и у нас недостаточно промышленной базы для производства оружия в необходимых количествах, чтобы удовлетворить потребности войны такого масштаба", — говорится в материале.По словам Биненфельда, многие американцы уже забыли уроки войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, а возможное противостояние с Россией, считает он, привело бы к гораздо более "ужасающим потерям" для армии США не только из-за ее слабости, но и из-за нынешнего состояния российских Вооруженных сил."Сегодняшние проснувшиеся (американские. — Прим. ред.) военные не смогут успешно противостоять закаленным в боях российским войскам", — констатирует Биненфельд.Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
https://ria.ru/20240328/kharkov-1936421837.html
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в мире, сша, россия, украина, владимир путин, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Россия, Украина, Владимир Путин, Министерство обороны США, НАТО
"Русские закалились": в США пришли в ужас из-за перспективы войны с Россией

AT: американцы не смогут противостоять закаленным в бою русским и победить

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В случае гибели хотя бы одного американского солдата на Украине может начаться война между США и Россией, в которой американцы не смогут победить, пишет обозреватель American Thinker Эл Биненфельд.
Как утверждается в публикации, американские военнослужащие уже находятся на территории Украины, но Пентагон и Белый дом скрывают их количество. Автор статьи призывает помнить, что гибель даже одного из них может привести к третьей мировой войне.
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"Соединенные Штаты не могут финансировать такой конфликт, а наша нынешняя армия не в состоянии привести нас к победе. У нас катастрофически не хватает рабочей силы, и у нас недостаточно промышленной базы для производства оружия в необходимых количествах, чтобы удовлетворить потребности войны такого масштаба", — говорится в материале.
По словам Биненфельда, многие американцы уже забыли уроки войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, а возможное противостояние с Россией, считает он, привело бы к гораздо более "ужасающим потерям" для армии США не только из-за ее слабости, но и из-за нынешнего состояния российских Вооруженных сил.
«
"Сегодняшние проснувшиеся (американские. — Прим. ред.) военные не смогут успешно противостоять закаленным в боях российским войскам", — констатирует Биненфельд.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.
Как отметил Владимир Путин, Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но если кто-то пожелает — Москва к этому готова.
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