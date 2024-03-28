https://ria.ru/20240328/vlozheniya-1936487807.html

Чернышенко спрогнозировал окупаемость вложений в проект "Пять морей"

Чернышенко спрогнозировал окупаемость вложений в проект "Пять морей" - РИА Новости, 28.03.2024

Чернышенко спрогнозировал окупаемость вложений в проект "Пять морей"

Срок окупаемости вложений бизнеса в рамках проекта "Пять морей" с учётом всех налаженных механизмов составит меньше 10 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:51

2024-03-28T20:51

2024-03-28T21:17

экономика

россия

байкал

санкт-петербург

владимир путин

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Срок окупаемости вложений бизнеса в рамках проекта "Пять морей" с учётом всех налаженных механизмов составит меньше 10 лет, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На самом деле для инвесторов этот проект интересный, поскольку сроки окупаемости... сейчас с учётом всех налаженных механизмов стали меньше 10 лет. Это крайне привлекательно - с нормой внутренней доходности проекта выше 15%", - отметил он в ходе совещания под председательством президента РФ Владимира Путина о создании федеральных круглогодичных морских курортов проекта "5 морей и озеро Байкал". По поручению президента Владимира Путина правительство совместно с регионами ведёт работу по созданию федеральных морских круглогодичных курортов "Пять морей". В рамках этого проекта до 2035 года планируется создать 10 современных курортов на побережье пяти морей и озера Байкал. Новые туристические кластеры появятся на территории Санкт-Петербурга, Калининградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Республики Дагестан, Бурятии, Иркутской области, Приморского края и Запорожской области. Проект предполагает строительство отелей почти на 74 тысячи номеров, создание более 100 тысяч рабочих мест. Новые курорты смогут принимать около 10 миллионов туристов ежегодно.

https://ria.ru/20240328/putin-1936364524.html

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экономика, россия, байкал, санкт-петербург, владимир путин, дмитрий чернышенко