https://ria.ru/20240328/vertolet-1936341522.html

В США потерпел крушение ударный вертолет

В США потерпел крушение ударный вертолет - РИА Новости, 28.03.2024

В США потерпел крушение ударный вертолет

Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений, в результате пострадали двое военнослужащих, сообщает местный... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:47

2024-03-28T11:47

2024-03-28T11:48

в мире

колорадо

миссисипи

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149316/79/1493167927_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_06691a88e5c28735aee049fbcea78c2a.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений, в результате пострадали двое военнослужащих, сообщает местный телеканал KKTV со ссылкой на представителей базы Форт-Карсон. "Ориентировочно в 18:30 (03:30 мск) вертолет AH-64E Apache потерпел крушение во время проведения планового учения на базе. Двое военных с базы Форт-Карсон получили ранения", - приводит телеканал слова представителей военной базы Форт-Карсон, где базируется дивизия. Как отмечается, вертолет числился за бригадой армейской авиации 4-й пехотной дивизии. По данным телеканала, пострадавшие с легкими ранениями были госпитализированы. В феврале произошёл другой инцидент с крушением боевого вертолёта АH-64 Apache в штате Миссисипи. Двое солдат национальной гвардии США погибли.

https://ria.ru/20240309/vertolet-1931973978.html

колорадо

миссисипи

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колорадо, миссисипи, сша