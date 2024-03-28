https://ria.ru/20240328/vertolet-1936341522.html
В США потерпел крушение ударный вертолет
В США потерпел крушение ударный вертолет - РИА Новости, 28.03.2024
В США потерпел крушение ударный вертолет
Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений, в результате пострадали двое военнослужащих, сообщает местный... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:47
2024-03-28T11:47
2024-03-28T11:48
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в американском штате Колорадо во время учений, в результате пострадали двое военнослужащих, сообщает местный телеканал KKTV со ссылкой на представителей базы Форт-Карсон. "Ориентировочно в 18:30 (03:30 мск) вертолет AH-64E Apache потерпел крушение во время проведения планового учения на базе. Двое военных с базы Форт-Карсон получили ранения", - приводит телеканал слова представителей военной базы Форт-Карсон, где базируется дивизия. Как отмечается, вертолет числился за бригадой армейской авиации 4-й пехотной дивизии. По данным телеканала, пострадавшие с легкими ранениями были госпитализированы. В феврале произошёл другой инцидент с крушением боевого вертолёта АH-64 Apache в штате Миссисипи. Двое солдат национальной гвардии США погибли.
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в мире, колорадо, миссисипи, сша
В мире, Колорадо, Миссисипи, США
В США потерпел крушение ударный вертолет
В штате Колорадо потерпел крушение вертолет AH-64E Apache