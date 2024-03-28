https://ria.ru/20240328/vaksman-1936352640.html

СМИ: названа предварительная причина смерти Ваксмана

СМИ: названа предварительная причина смерти Ваксмана - РИА Новости, 28.03.2024

СМИ: названа предварительная причина смерти Ваксмана

Причиной смерти актера и продюсера Юрия Ваксмана, по предварительным данным, стала остановка сердца, сообщает РБК со ссылкой на источник в Ярославском камерном... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:26

2024-03-28T12:26

2024-03-28T12:26

россия

тирасполь

юрий ваксман (актер)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Причиной смерти актера и продюсера Юрия Ваксмана, по предварительным данным, стала остановка сердца, сообщает РБК со ссылкой на источник в Ярославском камерном театре.Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, об этом сообщается на странице Ярославского театра юного зрителя во "ВКонтакте".Актер родился в 1961 году в Тирасполе, учился в Воронежском театральном институте. После обучения работал в Ярославском ТЮЗ с 1984 по 1992 год. Позднее выступил сооснователем Ярославского камерного театра и основателем кинокомпании "Ярсинема".Ваксман исполнил более 100 ролей в театре и в кино, включая роль Николая Гросмана в сериале "Молодежка".

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россия, тирасполь, юрий ваксман (актер)