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СМИ: названа предварительная причина смерти Ваксмана
СМИ: названа предварительная причина смерти Ваксмана - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ: названа предварительная причина смерти Ваксмана
Причиной смерти актера и продюсера Юрия Ваксмана, по предварительным данным, стала остановка сердца, сообщает РБК со ссылкой на источник в Ярославском камерном... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:26
2024-03-28T12:26
2024-03-28T12:26
россия
тирасполь
юрий ваксман (актер)
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Причиной смерти актера и продюсера Юрия Ваксмана, по предварительным данным, стала остановка сердца, сообщает РБК со ссылкой на источник в Ярославском камерном театре.Заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман скончался на 63-м году жизни, об этом сообщается на странице Ярославского театра юного зрителя во "ВКонтакте".Актер родился в 1961 году в Тирасполе, учился в Воронежском театральном институте. После обучения работал в Ярославском ТЮЗ с 1984 по 1992 год. Позднее выступил сооснователем Ярославского камерного театра и основателем кинокомпании "Ярсинема".Ваксман исполнил более 100 ролей в театре и в кино, включая роль Николая Гросмана в сериале "Молодежка".
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россия, тирасполь, юрий ваксман (актер)
Россия, Тирасполь, Юрий Ваксман (актер)
СМИ: названа предварительная причина смерти Ваксмана
РБК: причиной смерти Ваксмана могла стать остановка сердца