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Российские войска уничтожили два вагона с боеприпасами в Запорожье - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/vagony-1936360856.html
Российские войска уничтожили два вагона с боеприпасами в Запорожье
Российские войска уничтожили два вагона с боеприпасами в Запорожье - РИА Новости, 28.03.2024
Российские войска уничтожили два вагона с боеприпасами в Запорожье
Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу украинских войск с боеприпасами в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщил РИА... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:04
2024-03-28T13:04
специальная военная операция на украине
запорожье
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу украинских войск с боеприпасами в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов."Минувшей ночью наши войска нанесли удар дронов-камикадзе "Герань" по железнодорожному составу ВСУ в районе одной из железнодорожных станций в черте города Запорожья", - сказал Рогов.По его словам, удар нанесен во время выгрузки вооружений и боеприпасов. "Как минимум разнесено два вагона. Долгое время была слышна вторичная детонация", - заметил Рогов"Нанесение удара позволит сорвать снабжение ВСУ на передовой линии фронта", - добавил он.Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что в Запорожье "была атакована транспортная инфраструктура".
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска уничтожили два вагона с боеприпасами в Запорожье

Рогов: ВС РФ дронами уничтожили 2 вагона с боеприпасами в Запорожье при выгрузке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу украинских войск с боеприпасами в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
"Минувшей ночью наши войска нанесли удар дронов-камикадзе "Герань" по железнодорожному составу ВСУ в районе одной из железнодорожных станций в черте города Запорожья", - сказал Рогов.
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21 марта, 08:00
По его словам, удар нанесен во время выгрузки вооружений и боеприпасов. "Как минимум разнесено два вагона. Долгое время была слышна вторичная детонация", - заметил Рогов
"Нанесение удара позволит сорвать снабжение ВСУ на передовой линии фронта", - добавил он.
Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что в Запорожье "была атакована транспортная инфраструктура".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожьеВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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