https://ria.ru/20240328/ukreplenie-1936444959.html

Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия

Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия - РИА Новости, 28.03.2024

Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия

Следующим этапом укрепления Союзного государства должна стать народная дипломатия, а именно тесное взаимодействие при помощи общественных организаций... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:40

2024-03-28T17:40

2024-03-28T17:40

союзное государство

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936443137_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_4aa3f2d4551a2eafd3cf808a7ccf198d.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следующим этапом укрепления Союзного государства должна стать народная дипломатия, а именно тесное взаимодействие при помощи общественных организаций гражданского общества России и Беларуси, убеждена заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан. В четверг она приняла участие в международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В том числе и как спикер одной из сессий конференции – "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". "Я считаю, что это одна из самых главных секций, которые прошли сегодня на этой площадке. Для укрепления Союзного государства сейчас очень важна народная дипломатия, сотрудничество гражданского общества через общественные организации. И очень важно, что лидируют в этом процессе именно женские организации. Это, наверное, легко объяснить – женщина дает жизнь", – пояснила корреспонденту РИА Новости Богдан. Она отметила, что сегодня союзная интеграция видна как никогда. И начинается она с тесного, иногда и ежедневного взаимодействия двух глав государств по широкому перечню вопросов. "Мы видим взаимную поддержку наших президентов друг друга. Единый политический курс – не только касаемо взаимоотношений Беларуси и России. Единый курс, который они выстраивают и на международной арене. При этом сохраняется суверенитет и независимость двух государств. Это уникальная форма интеграции, честная, открытая, действительно направленная на обеспечение равных прав граждан, поддержку различных отраслей экономики, национальной безопасности, объединение научного потенциала Беларуси и России. Мы видим, как работают правительства наших стран, министерства и ведомства в решении проблемных вопросов ", – подчеркнула вице-госсекретарь Союзного государства. Богдан убеждена, что необходимо сосредоточить опыт взаимодействия женских организаций Беларуси и России, им есть чем поделиться, опыт каждой организации уникален и очень ценен. И, возможно, другие общественные организации, политические партии начнут также активно сотрудничать между собой. "Поддержка политического курса гражданским обществом крайне важна. Важно понимание тех процессов, которые сегодня происходят в глобальном мире, когда строится настоящий многополярный мир, чья особенность – это самобытность, суверенитет каждой страны, уважение интересов друг друга. Фактически глобальный передел мира идет сегодня в умах. И люди должны это понимать. А кто лучше, чем общественные организации, может это донести? Поэтому именно народная, общественная дипломатия видится сегодня следующим и очень важным шагом союзного строительства", – пояснила Богдан. Она отметила, что на сессии, собравшей представительниц наиболее влиятельных и массовых женских организаций звучали самые животрепещущие темы, касающиеся разных аспектов жизни граждан Союзного государства. "Одна из самых важных тем – это, конечно, демографический вопрос. Вспомним, что, как ни удивительно, самая высокая рождаемость в Советском Союзе была в послевоенные годы, когда не было поддержки государства, не было отпуска по уходу за ребенком, не было инфраструктуры и стимулирования в виде выплат. А сегодня у нас отдается дань модным западным тенденциям: сначала нужно получить образование, сделать карьеру, пожить для себя, а потом когда-нибудь завести детей. И мы должны ценить то, что государство расширяет и расширяет меры поддержки семей с детьми – и в Беларуси, и в России, но надо менять умы молодёжи, а это самое сложное", – заметила заместитель госсекретаря Союзного государства. А "поменять умы" как раз и помогут представители гражданского общества, прежде всего женских общественных организаций, убеждена Богдан.

https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html

https://ria.ru/20240327/forum-1935887633.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия