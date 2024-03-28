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Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия - РИА Новости, 28.03.2024
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Союзное государство
 
17:40 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukreplenie-1936444959.html
Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия
Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия - РИА Новости, 28.03.2024
Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия
Следующим этапом укрепления Союзного государства должна стать народная дипломатия, а именно тесное взаимодействие при помощи общественных организаций... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:40
2024-03-28T17:40
союзное государство
белоруссия
россия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следующим этапом укрепления Союзного государства должна стать народная дипломатия, а именно тесное взаимодействие при помощи общественных организаций гражданского общества России и Беларуси, убеждена заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан. В четверг она приняла участие в международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В том числе и как спикер одной из сессий конференции – "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". "Я считаю, что это одна из самых главных секций, которые прошли сегодня на этой площадке. Для укрепления Союзного государства сейчас очень важна народная дипломатия, сотрудничество гражданского общества через общественные организации. И очень важно, что лидируют в этом процессе именно женские организации. Это, наверное, легко объяснить – женщина дает жизнь", – пояснила корреспонденту РИА Новости Богдан. Она отметила, что сегодня союзная интеграция видна как никогда. И начинается она с тесного, иногда и ежедневного взаимодействия двух глав государств по широкому перечню вопросов. "Мы видим взаимную поддержку наших президентов друг друга. Единый политический курс – не только касаемо взаимоотношений Беларуси и России. Единый курс, который они выстраивают и на международной арене. При этом сохраняется суверенитет и независимость двух государств. Это уникальная форма интеграции, честная, открытая, действительно направленная на обеспечение равных прав граждан, поддержку различных отраслей экономики, национальной безопасности, объединение научного потенциала Беларуси и России. Мы видим, как работают правительства наших стран, министерства и ведомства в решении проблемных вопросов ", – подчеркнула вице-госсекретарь Союзного государства. Богдан убеждена, что необходимо сосредоточить опыт взаимодействия женских организаций Беларуси и России, им есть чем поделиться, опыт каждой организации уникален и очень ценен. И, возможно, другие общественные организации, политические партии начнут также активно сотрудничать между собой. "Поддержка политического курса гражданским обществом крайне важна. Важно понимание тех процессов, которые сегодня происходят в глобальном мире, когда строится настоящий многополярный мир, чья особенность – это самобытность, суверенитет каждой страны, уважение интересов друг друга. Фактически глобальный передел мира идет сегодня в умах. И люди должны это понимать. А кто лучше, чем общественные организации, может это донести? Поэтому именно народная, общественная дипломатия видится сегодня следующим и очень важным шагом союзного строительства", – пояснила Богдан. Она отметила, что на сессии, собравшей представительниц наиболее влиятельных и массовых женских организаций звучали самые животрепещущие темы, касающиеся разных аспектов жизни граждан Союзного государства. "Одна из самых важных тем – это, конечно, демографический вопрос. Вспомним, что, как ни удивительно, самая высокая рождаемость в Советском Союзе была в послевоенные годы, когда не было поддержки государства, не было отпуска по уходу за ребенком, не было инфраструктуры и стимулирования в виде выплат. А сегодня у нас отдается дань модным западным тенденциям: сначала нужно получить образование, сделать карьеру, пожить для себя, а потом когда-нибудь завести детей. И мы должны ценить то, что государство расширяет и расширяет меры поддержки семей с детьми – и в Беларуси, и в России, но надо менять умы молодёжи, а это самое сложное", – заметила заместитель госсекретаря Союзного государства. А "поменять умы" как раз и помогут представители гражданского общества, прежде всего женских общественных организаций, убеждена Богдан.
https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html
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белоруссия, россия
Союзное государство, Белоруссия, Россия

Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗаместитель Государственного секретаря Союзного государства Елена Богдан
Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Елена Богдан - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следующим этапом укрепления Союзного государства должна стать народная дипломатия, а именно тесное взаимодействие при помощи общественных организаций гражданского общества России и Беларуси, убеждена заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан.
В четверг она приняла участие в международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В том числе и как спикер одной из сессий конференции – "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России".
"Я считаю, что это одна из самых главных секций, которые прошли сегодня на этой площадке. Для укрепления Союзного государства сейчас очень важна народная дипломатия, сотрудничество гражданского общества через общественные организации. И очень важно, что лидируют в этом процессе именно женские организации. Это, наверное, легко объяснить – женщина дает жизнь", – пояснила корреспонденту РИА Новости Богдан.
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Она отметила, что сегодня союзная интеграция видна как никогда. И начинается она с тесного, иногда и ежедневного взаимодействия двух глав государств по широкому перечню вопросов.
«
"Мы видим взаимную поддержку наших президентов друг друга. Единый политический курс – не только касаемо взаимоотношений Беларуси и России. Единый курс, который они выстраивают и на международной арене. При этом сохраняется суверенитет и независимость двух государств. Это уникальная форма интеграции, честная, открытая, действительно направленная на обеспечение равных прав граждан, поддержку различных отраслей экономики, национальной безопасности, объединение научного потенциала Беларуси и России. Мы видим, как работают правительства наших стран, министерства и ведомства в решении проблемных вопросов ", – подчеркнула вице-госсекретарь Союзного государства.
Богдан убеждена, что необходимо сосредоточить опыт взаимодействия женских организаций Беларуси и России, им есть чем поделиться, опыт каждой организации уникален и очень ценен. И, возможно, другие общественные организации, политические партии начнут также активно сотрудничать между собой.
"Поддержка политического курса гражданским обществом крайне важна. Важно понимание тех процессов, которые сегодня происходят в глобальном мире, когда строится настоящий многополярный мир, чья особенность – это самобытность, суверенитет каждой страны, уважение интересов друг друга. Фактически глобальный передел мира идет сегодня в умах. И люди должны это понимать. А кто лучше, чем общественные организации, может это донести? Поэтому именно народная, общественная дипломатия видится сегодня следующим и очень важным шагом союзного строительства", – пояснила Богдан.
Она отметила, что на сессии, собравшей представительниц наиболее влиятельных и массовых женских организаций звучали самые животрепещущие темы, касающиеся разных аспектов жизни граждан Союзного государства.
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"Одна из самых важных тем – это, конечно, демографический вопрос. Вспомним, что, как ни удивительно, самая высокая рождаемость в Советском Союзе была в послевоенные годы, когда не было поддержки государства, не было отпуска по уходу за ребенком, не было инфраструктуры и стимулирования в виде выплат. А сегодня у нас отдается дань модным западным тенденциям: сначала нужно получить образование, сделать карьеру, пожить для себя, а потом когда-нибудь завести детей. И мы должны ценить то, что государство расширяет и расширяет меры поддержки семей с детьми – и в Беларуси, и в России, но надо менять умы молодёжи, а это самое сложное", – заметила заместитель госсекретаря Союзного государства.
А "поменять умы" как раз и помогут представители гражданского общества, прежде всего женских общественных организаций, убеждена Богдан.
 
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