https://ria.ru/20240328/ukreplenie-1936444959.html
Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия
Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия - РИА Новости, 28.03.2024
Елена Богдан: укрепить Союзное государство поможет народная дипломатия
Следующим этапом укрепления Союзного государства должна стать народная дипломатия, а именно тесное взаимодействие при помощи общественных организаций... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:40
2024-03-28T17:40
2024-03-28T17:40
союзное государство
белоруссия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936443137_0:147:3120:1902_1920x0_80_0_0_4aa3f2d4551a2eafd3cf808a7ccf198d.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следующим этапом укрепления Союзного государства должна стать народная дипломатия, а именно тесное взаимодействие при помощи общественных организаций гражданского общества России и Беларуси, убеждена заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан. В четверг она приняла участие в международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В том числе и как спикер одной из сессий конференции – "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России". "Я считаю, что это одна из самых главных секций, которые прошли сегодня на этой площадке. Для укрепления Союзного государства сейчас очень важна народная дипломатия, сотрудничество гражданского общества через общественные организации. И очень важно, что лидируют в этом процессе именно женские организации. Это, наверное, легко объяснить – женщина дает жизнь", – пояснила корреспонденту РИА Новости Богдан. Она отметила, что сегодня союзная интеграция видна как никогда. И начинается она с тесного, иногда и ежедневного взаимодействия двух глав государств по широкому перечню вопросов. "Мы видим взаимную поддержку наших президентов друг друга. Единый политический курс – не только касаемо взаимоотношений Беларуси и России. Единый курс, который они выстраивают и на международной арене. При этом сохраняется суверенитет и независимость двух государств. Это уникальная форма интеграции, честная, открытая, действительно направленная на обеспечение равных прав граждан, поддержку различных отраслей экономики, национальной безопасности, объединение научного потенциала Беларуси и России. Мы видим, как работают правительства наших стран, министерства и ведомства в решении проблемных вопросов ", – подчеркнула вице-госсекретарь Союзного государства. Богдан убеждена, что необходимо сосредоточить опыт взаимодействия женских организаций Беларуси и России, им есть чем поделиться, опыт каждой организации уникален и очень ценен. И, возможно, другие общественные организации, политические партии начнут также активно сотрудничать между собой. "Поддержка политического курса гражданским обществом крайне важна. Важно понимание тех процессов, которые сегодня происходят в глобальном мире, когда строится настоящий многополярный мир, чья особенность – это самобытность, суверенитет каждой страны, уважение интересов друг друга. Фактически глобальный передел мира идет сегодня в умах. И люди должны это понимать. А кто лучше, чем общественные организации, может это донести? Поэтому именно народная, общественная дипломатия видится сегодня следующим и очень важным шагом союзного строительства", – пояснила Богдан. Она отметила, что на сессии, собравшей представительниц наиболее влиятельных и массовых женских организаций звучали самые животрепещущие темы, касающиеся разных аспектов жизни граждан Союзного государства. "Одна из самых важных тем – это, конечно, демографический вопрос. Вспомним, что, как ни удивительно, самая высокая рождаемость в Советском Союзе была в послевоенные годы, когда не было поддержки государства, не было отпуска по уходу за ребенком, не было инфраструктуры и стимулирования в виде выплат. А сегодня у нас отдается дань модным западным тенденциям: сначала нужно получить образование, сделать карьеру, пожить для себя, а потом когда-нибудь завести детей. И мы должны ценить то, что государство расширяет и расширяет меры поддержки семей с детьми – и в Беларуси, и в России, но надо менять умы молодёжи, а это самое сложное", – заметила заместитель госсекретаря Союзного государства. А "поменять умы" как раз и помогут представители гражданского общества, прежде всего женских общественных организаций, убеждена Богдан.
https://ria.ru/20240305/nasledie-1931223573.html
https://ria.ru/20240327/forum-1935887633.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936443137_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_771fafb53eebc034b01e091bb8e6999a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия
Союзное государство, Белоруссия, Россия
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Следующим этапом укрепления Союзного государства должна стать народная дипломатия, а именно тесное взаимодействие при помощи общественных организаций гражданского общества России и Беларуси, убеждена заместитель госсекретаря Союзного государства Елена Богдан.
В четверг она приняла участие в международной научно-практической конференции "Союзное государство в условиях многополярного мира", которая состоялась в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". В том числе и как спикер одной из сессий конференции – "Содружество женских общественных организаций через общность духовных ценностей Беларуси и России
".
"Я считаю, что это одна из самых главных секций, которые прошли сегодня на этой площадке. Для укрепления Союзного государства сейчас очень важна народная дипломатия, сотрудничество гражданского общества через общественные организации. И очень важно, что лидируют в этом процессе именно женские организации. Это, наверное, легко объяснить – женщина дает жизнь", – пояснила корреспонденту РИА Новости Богдан.
Она отметила, что сегодня союзная интеграция видна как никогда. И начинается она с тесного, иногда и ежедневного взаимодействия двух глав государств по широкому перечню вопросов.
«
"Мы видим взаимную поддержку наших президентов друг друга. Единый политический курс – не только касаемо взаимоотношений Беларуси и России. Единый курс, который они выстраивают и на международной арене. При этом сохраняется суверенитет и независимость двух государств. Это уникальная форма интеграции, честная, открытая, действительно направленная на обеспечение равных прав граждан, поддержку различных отраслей экономики, национальной безопасности, объединение научного потенциала Беларуси и России. Мы видим, как работают правительства наших стран, министерства и ведомства в решении проблемных вопросов ", – подчеркнула вице-госсекретарь Союзного государства.
Богдан убеждена, что необходимо сосредоточить опыт взаимодействия женских организаций Беларуси и России, им есть чем поделиться, опыт каждой организации уникален и очень ценен. И, возможно, другие общественные организации, политические партии начнут также активно сотрудничать между собой.
"Поддержка политического курса гражданским обществом крайне важна. Важно понимание тех процессов, которые сегодня происходят в глобальном мире, когда строится настоящий многополярный мир, чья особенность – это самобытность, суверенитет каждой страны, уважение интересов друг друга. Фактически глобальный передел мира идет сегодня в умах. И люди должны это понимать. А кто лучше, чем общественные организации, может это донести? Поэтому именно народная, общественная дипломатия видится сегодня следующим и очень важным шагом союзного строительства", – пояснила Богдан.
Она отметила, что на сессии, собравшей представительниц наиболее влиятельных и массовых женских организаций звучали самые животрепещущие темы, касающиеся разных аспектов жизни граждан Союзного государства.
"Одна из самых важных тем – это, конечно, демографический вопрос. Вспомним, что, как ни удивительно, самая высокая рождаемость в Советском Союзе была в послевоенные годы, когда не было поддержки государства, не было отпуска по уходу за ребенком, не было инфраструктуры и стимулирования в виде выплат. А сегодня у нас отдается дань модным западным тенденциям: сначала нужно получить образование, сделать карьеру, пожить для себя, а потом когда-нибудь завести детей. И мы должны ценить то, что государство расширяет и расширяет меры поддержки семей с детьми – и в Беларуси, и в России, но надо менять умы молодёжи, а это самое сложное", – заметила заместитель госсекретаря Союзного государства.
А "поменять умы" как раз и помогут представители гражданского общества, прежде всего женских общественных организаций, убеждена Богдан.