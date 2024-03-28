https://ria.ru/20240328/ukraine-1936496309.html

В Днепропетровске открыли второй центр рекрутинга в ряды ВСУ "из-за спроса"

В Днепропетровске открыли второй центр рекрутинга в ряды ВСУ "из-за спроса" - РИА Новости, 28.03.2024

В Днепропетровске открыли второй центр рекрутинга в ряды ВСУ "из-за спроса"

Второй за две недели центр рекрутинга в ряды ВСУ открылся в Днепропетровске на Украине, сообщает в четверг министерство обороны страны, как утверждается, это... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T22:18

2024-03-28T22:18

2024-03-28T22:18

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Второй за две недели центр рекрутинга в ряды ВСУ открылся в Днепропетровске на Украине, сообщает в четверг министерство обороны страны, как утверждается, это объясняется высоким спросом со стороны населения. Минобороны Украины сообщило в феврале об открытии первого центр рекрутинга в ряды ВСУ во Львове, по задумке авторов, пилотный проект должен был стать инструментом эффективного набора военнослужащих в армию. "В Днепропетровске открылся второй центр рекрутинга украинской армии. Открытие в городе второго центра за две недели обусловлено большим спросом со стороны населения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Владимир Зеленский ранее на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от назначенного главкома украинскими войсками Александра Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев выступил против репрессивных методов мобилизации, прописанных в новом законопроекте о призыве на военную службу, по его словам, граждане Украины демотивированы силовыми рейдами сотрудников военкоматов. По его мнению, рекрутинг должен превалировать над мобилизацией. Ряд украинских СМИ в конце 2023 года сообщал о проходящих в стране облавах на призывников. Отмечалось, что для этого использовались даже машины скорой помощи. Украинские военные объясняли участившиеся случаи раздачи повесток в людных местах нежеланием граждан общаться с сотрудниками военкомата на дому. Кроме того, СМИ сообщали, что жители страны избегают официального трудоустройства, опасаясь получения повестки на рабочем месте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240328/ukraine-1936442911.html

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240127/sluzhba-1923852902.html

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в мире, украина, днепропетровск, львов, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины