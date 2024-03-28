Во Львове заявили, что всех жителей Украины отправят в ВСУ
Глава львовского центра рекрутинга Псикорская: всех украинцев задействуют в ВСУ
© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военный
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Всех жителей Украины так или иначе задействуют в ВСУ, приводит радиостанция Franceinfo заявление главы львовского центра рекрутинга военных Галины Псикорской.
"Война продолжается и быстро не закончится. <...> Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в Вооруженных силах Украины", — сказала она.
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По данным издания, Псикорская возглавляет центр рекрутинга нового поколения, который недавно открыли во Львове. Уточняется, что по всей Украине начнут работать как минимум 27 подобных организаций.
Законопроект о мобилизации на Украине
Верховная рада рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.
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Документ обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в ТЦК для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Если гражданин не придет в военкомат в установленный срок, ему предлагается ограничить некоторые права.
В проект закона внесли 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, а также выступил против блокировки счетов и запрета вождения транспортных средств. Документ не поддержала "Европейская бизнес-ассоциация" и попросила не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект неприемлем, и назвала принятие преступлением против Украины.