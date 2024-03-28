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Во Львове заявили, что всех жителей Украины отправят в ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 28.03.2024 (обновлено: 18:51 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraine-1936442911.html
Во Львове заявили, что всех жителей Украины отправят в ВСУ
Во Львове заявили, что всех жителей Украины отправят в ВСУ - РИА Новости, 28.03.2024
Во Львове заявили, что всех жителей Украины отправят в ВСУ
Всех жителей Украины так или иначе задействуют в ВСУ, приводит радиостанция Franceinfo заявление главы львовского центра рекрутинга военных Галины Псикорской. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:35
2024-03-28T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львов
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Всех жителей Украины так или иначе задействуют в ВСУ, приводит радиостанция Franceinfo заявление главы львовского центра рекрутинга военных Галины Псикорской."Война продолжается и быстро не закончится. &lt;...&gt; Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в Вооруженных силах Украины", — сказала она.По данным издания, Псикорская возглавляет центр рекрутинга нового поколения, который недавно открыли во Львове. Уточняется, что по всей Украине начнут работать как минимум 27 подобных организаций.Законопроект о мобилизации на УкраинеВерховная рада рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.Документ обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в ТЦК для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Если гражданин не придет в военкомат в установленный срок, ему предлагается ограничить некоторые права.В проект закона внесли 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, а также выступил против блокировки счетов и запрета вождения транспортных средств. Документ не поддержала "Европейская бизнес-ассоциация" и попросила не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект неприемлем, и назвала принятие преступлением против Украины.
https://ria.ru/20240326/ukraina-1935800692.html
https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934648123.html
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в мире, украина, львов, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, партия "батькивщина", юлия тимошенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львов, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Партия "Батькивщина", Юлия Тимошенко
Во Львове заявили, что всех жителей Украины отправят в ВСУ

Глава львовского центра рекрутинга Псикорская: всех украинцев задействуют в ВСУ

© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Всех жителей Украины так или иначе задействуют в ВСУ, приводит радиостанция Franceinfo заявление главы львовского центра рекрутинга военных Галины Псикорской.
"Война продолжается и быстро не закончится. <...> Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в Вооруженных силах Украины", — сказала она.
Мужчина возле бомбоубежища во Львове - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Жители Львовской области боятся мобилизации, сообщил пленный
26 марта, 06:54
По данным издания, Псикорская возглавляет центр рекрутинга нового поколения, который недавно открыли во Львове. Уточняется, что по всей Украине начнут работать как минимум 27 подобных организаций.

Законопроект о мобилизации на Украине

Верховная рада рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде
21 марта, 11:45
Документ обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в ТЦК для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Если гражданин не придет в военкомат в установленный срок, ему предлагается ограничить некоторые права.
В проект закона внесли 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, а также выступил против блокировки счетов и запрета вождения транспортных средств. Документ не поддержала "Европейская бизнес-ассоциация" и попросила не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект неприемлем, и назвала принятие преступлением против Украины.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныПартия "Батькивщина"Юлия Тимошенко
 
 
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