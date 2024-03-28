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Кулеба рассказал, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией - РИА Новости, 28.03.2024
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23:55 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936502652.html
Кулеба рассказал, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией
Кулеба рассказал, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией - РИА Новости, 28.03.2024
Кулеба рассказал, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T23:55
2024-03-28T23:55
в мире
россия
швейцария
украина
владимир зеленский
дмитрий кулеба
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии. Он утверждает, что Киев сделал так называемую "формулу мира" в виде "меню", из которого разные страны могли бы выбрать пункты, над которыми хотели бы работать, и якобы могут не заниматься теми, которые не соответствуют их политическим интересам. "Мы сказали, что на первом саммите мы соберем все страны, которые разделяют эти принципы, они выберут пункт из меню, над которым хотят работать, они сформируют группы и согласуют, как хотели бы действовать, чтобы достичь целей этих пунктов. Затем между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией, согласно правилам, одобренным участниками", - сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV во время визита в Индию. Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально. Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, дмитрий кулеба, андрей ермак
В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба, Андрей Ермак
Кулеба рассказал, когда Украина сможет обсудить "формулу мира" с Россией

Кулеба: обсуждения с РФ могут проходить в рамках второго саммита в Швейцарии

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсуждения с Россией могут проходить в рамках возможных второго и третьего мирного саммита в Швейцарии.
Он утверждает, что Киев сделал так называемую "формулу мира" в виде "меню", из которого разные страны могли бы выбрать пункты, над которыми хотели бы работать, и якобы могут не заниматься теми, которые не соответствуют их политическим интересам.
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"Мы сказали, что на первом саммите мы соберем все страны, которые разделяют эти принципы, они выберут пункт из меню, над которым хотят работать, они сформируют группы и согласуют, как хотели бы действовать, чтобы достичь целей этих пунктов. Затем между вторым и третьим саммитом может проходить общение с Россией, согласно правилам, одобренным участниками", - сказал Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV во время визита в Индию.
Швейцарский президент Виола Амхерд ранее сообщила, что Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине. Как ранее заявлял глава офиса Зеленского Андрей Ермак, Киев хочет провести саммиты для утверждения украинской "формулы мира". Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что альтернативы участию России в мирном урегулировании конфликта на Украине нет и проведение мирного процесса без РФ невозможно. Он заявил РИА Новости, что Россия будет приглашена.
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Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с Кассисом в январе подчеркнул, что Москва при выстраивании двусторонних отношений учитывает отход Берна от принципов нейтралитета и его поддержку Киева. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в феврале заявила, что потенциал Швейцарии как "честного брокера" при урегулировании конфликтов исчерпал себя для России. В марте она подчеркнула, что Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, даже если будет приглашена официально.
Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS признал, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией.
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