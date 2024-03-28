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В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.03.2024
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Киевской, Черкасской, а также Кировоградской... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-28T23:38
2024-03-28T23:38
2024-03-29T00:01
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Николаевской, Киевской, Черкасской, а также Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Почти во всех этих регионах тревога объявлена в период с 21.30 до 23.29 мск. В 23.51 тревога прозвучала и в Кировоградской области.Кроме того, тревога распространилась на подконтрольные ВСУ части Запорожской и Херсонской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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В мире, Украина, Россия, Черкасская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу