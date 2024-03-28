https://ria.ru/20240328/ukraina-1936474271.html

В офисе Зеленского связали теракты радикалов с действиями России на Украине

В офисе Зеленского связали теракты радикалов с действиями России на Украине - РИА Новости, 28.03.2024

В офисе Зеленского связали теракты радикалов с действиями России на Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" заявил в соцсети X о якобы прямой связи между... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:46

2024-03-28T19:46

2024-03-28T19:46

теракт в "крокус сити холле"

украина

россия

михаил подоляк

в мире

крокус сити холл

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк после трагедии в подмосковном "Крокус сити холле" заявил в соцсети X о якобы прямой связи между действиями России на Украине и терактами, которые совершают радикалы. При этом власти России уже заявили о связи теракта в "Крокусе" с Украиной и наличием подтверждений этого. "Чем дольше Россия продолжает атаковать гражданское население на Украине, тем более и более бессовестно будут себя вести различные радикальные террористические группировки... Есть прямая связь", - написал Подоляк. Он оговорился, что террористы могут якобы интерпретировать действия России на Украине как "разрешение терроризма" и приветствие "убийства гражданских". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Как сообщили в четверг в СК РФ, следствием получены доказательства связи террористов, совершивших атаку на "Крокус сити холл", с украинскими националистами. В частности, у следствия есть подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.

https://ria.ru/20240328/terroristy-1936445321.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, михаил подоляк, в мире, крокус сити холл