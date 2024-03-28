https://ria.ru/20240328/ukraina-1936470433.html

Украина продает западное оружие исламистам, заявили в Госдуме

Украина продает западное оружие исламистам, заявили в Госдуме - РИА Новости, 28.03.2024

Украина продает западное оружие исламистам, заявили в Госдуме

Украина получает западное вооружение и продает его радикальным исламистам, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:34

2024-03-28T19:34

2024-03-28T19:34

теракт в "крокус сити холле"

россия

виктор водолацкий

украина

госдума рф

в мире

исламское государство*

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украина получает западное вооружение и продает его радикальным исламистам, заявил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что получены доказательства связи террористов из "Крокуса" с украинскими националистами. В распоряжении следствия имеются данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм и криптовалюты с Украины, отметили в ведомстве. "Сегодня Украина получает огромное количество вооружения западных стран и часть этого вооружения просто продает радикальным исламистам, и это оружие, которое поставляли на Украину, оно сегодня в некоторых странах уже себя проявило, там, где работают структуры ИГИЛ*, где другие, запрещенные в Российской Федерации организации, поэтому у них очень тесная связь", - сказал Водолацкий. По его словам, это "кровавый бизнес", который проводит Владимир Зеленский, глава ГУР Украины Кирилл Буданов** и СБУ. "И, естественно, на этой почве у них сложился такой симбиоз нацистов и тех террористов, которые проводят свои акции на Ближнем Востоке", - подчеркнул депутат. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четырех исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, а силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.* Запрещенная в России террористическая организация** Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html

https://ria.ru/20240327/terrorist-1936258086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, виктор водолацкий, украина, госдума рф, в мире, исламское государство*