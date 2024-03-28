https://ria.ru/20240328/ukraina-1936468515.html

Счетная палата США призвала Госдеп лучше следить за деньгами для Украины

Счетная палата США призвала Госдеп лучше следить за деньгами для Украины - РИА Новости, 28.03.2024

Счетная палата США призвала Госдеп лучше следить за деньгами для Украины

Счетная палата США, выполняющая функции федерального аудитора, рекомендовала госдепартаменту эффективнее отслеживать средства, выделяемые на нужды Украины,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:25

2024-03-28T19:25

2024-03-28T19:25

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Счетная палата США, выполняющая функции федерального аудитора, рекомендовала госдепартаменту эффективнее отслеживать средства, выделяемые на нужды Украины, поскольку на текущий момент "системного и комплексного подхода" у ведомства на этот счет нет. В в обнародованном в четверг докладе Счетной палаты, посвященном кризису на Украине, указано, что в 2022 году "четыре американских ведомства выделили 44,1 миллиарда долларов из дополнительного финансирования и других средств для удовлетворения экономических и гуманитарных потребностей людей, пострадавших от кризиса". "У госдепартамента нет систематического и комплексного подхода к детальному отслеживанию данного финансирования", - подчеркивается в документе. Из доклада следует, что официальный Вашингтон предоставлял помощь другим странам, которые также столкнулись с кризисом, однако в случае с Украиной не всегда учитывал всю предоставленную помощь, когда отчитывался о выделяемых Киеву средствах. "Мы рекомендовали госдепартаменту лучше отслеживать финансирование, связанное с кризисом на Украине", - указал американский регулятор. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, государственный департамент сша, счетная палата сша