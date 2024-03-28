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Счетная палата США призвала Госдеп лучше следить за деньгами для Украины - РИА Новости, 28.03.2024
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19:25 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936468515.html
Счетная палата США призвала Госдеп лучше следить за деньгами для Украины
Счетная палата США призвала Госдеп лучше следить за деньгами для Украины - РИА Новости, 28.03.2024
Счетная палата США призвала Госдеп лучше следить за деньгами для Украины
Счетная палата США, выполняющая функции федерального аудитора, рекомендовала госдепартаменту эффективнее отслеживать средства, выделяемые на нужды Украины,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:25
2024-03-28T19:25
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в мире
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счетная палата сша
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Счетная палата США, выполняющая функции федерального аудитора, рекомендовала госдепартаменту эффективнее отслеживать средства, выделяемые на нужды Украины, поскольку на текущий момент "системного и комплексного подхода" у ведомства на этот счет нет. В в обнародованном в четверг докладе Счетной палаты, посвященном кризису на Украине, указано, что в 2022 году "четыре американских ведомства выделили 44,1 миллиарда долларов из дополнительного финансирования и других средств для удовлетворения экономических и гуманитарных потребностей людей, пострадавших от кризиса". "У госдепартамента нет систематического и комплексного подхода к детальному отслеживанию данного финансирования", - подчеркивается в документе. Из доклада следует, что официальный Вашингтон предоставлял помощь другим странам, которые также столкнулись с кризисом, однако в случае с Украиной не всегда учитывал всю предоставленную помощь, когда отчитывался о выделяемых Киеву средствах. "Мы рекомендовали госдепартаменту лучше отслеживать финансирование, связанное с кризисом на Украине", - указал американский регулятор. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240306/amerika-1931275849.html
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в мире, украина, сша, государственный департамент сша, счетная палата сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Государственный департамент США, Счетная палата США
Счетная палата США призвала Госдеп лучше следить за деньгами для Украины

Счетная палата США: у Госдепа нет комплексного подхода к средствам для Украины

© Фото : AgnosticPreachersKidЗдание Счетной палаты США в Вашингтоне
Здание Счетной палаты США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : AgnosticPreachersKid
Здание Счетной палаты США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Счетная палата США, выполняющая функции федерального аудитора, рекомендовала госдепартаменту эффективнее отслеживать средства, выделяемые на нужды Украины, поскольку на текущий момент "системного и комплексного подхода" у ведомства на этот счет нет.
В в обнародованном в четверг докладе Счетной палаты, посвященном кризису на Украине, указано, что в 2022 году "четыре американских ведомства выделили 44,1 миллиарда долларов из дополнительного финансирования и других средств для удовлетворения экономических и гуманитарных потребностей людей, пострадавших от кризиса".
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"У госдепартамента нет систематического и комплексного подхода к детальному отслеживанию данного финансирования", - подчеркивается в документе. Из доклада следует, что официальный Вашингтон предоставлял помощь другим странам, которые также столкнулись с кризисом, однако в случае с Украиной не всегда учитывал всю предоставленную помощь, когда отчитывался о выделяемых Киеву средствах.
"Мы рекомендовали госдепартаменту лучше отслеживать финансирование, связанное с кризисом на Украине", - указал американский регулятор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАГосударственный департамент СШАСчетная палата США
 
 
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