Счетная палата США призвала Госдеп лучше следить за деньгами для Украины
Счетная палата США: у Госдепа нет комплексного подхода к средствам для Украины
© Фото : AgnosticPreachersKidЗдание Счетной палаты США в Вашингтоне
© Фото : AgnosticPreachersKid
Здание Счетной палаты США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Счетная палата США, выполняющая функции федерального аудитора, рекомендовала госдепартаменту эффективнее отслеживать средства, выделяемые на нужды Украины, поскольку на текущий момент "системного и комплексного подхода" у ведомства на этот счет нет.
В в обнародованном в четверг докладе Счетной палаты, посвященном кризису на Украине, указано, что в 2022 году "четыре американских ведомства выделили 44,1 миллиарда долларов из дополнительного финансирования и других средств для удовлетворения экономических и гуманитарных потребностей людей, пострадавших от кризиса".
"У госдепартамента нет систематического и комплексного подхода к детальному отслеживанию данного финансирования", - подчеркивается в документе. Из доклада следует, что официальный Вашингтон предоставлял помощь другим странам, которые также столкнулись с кризисом, однако в случае с Украиной не всегда учитывал всю предоставленную помощь, когда отчитывался о выделяемых Киеву средствах.
"Мы рекомендовали госдепартаменту лучше отслеживать финансирование, связанное с кризисом на Украине", - указал американский регулятор.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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