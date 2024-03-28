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В ВСУ сообщили об установке пяти тысяч "зубов дракона" в Одесской области - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:53 28.03.2024 (обновлено: 18:55 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936462856.html
В ВСУ сообщили об установке пяти тысяч "зубов дракона" в Одесской области
В ВСУ сообщили об установке пяти тысяч "зубов дракона" в Одесской области - РИА Новости, 28.03.2024
В ВСУ сообщили об установке пяти тысяч "зубов дракона" в Одесской области
В Одесской области установили 5 тысяч противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона", сообщили в четверг в Telegram-канале управления стратегических... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:53
2024-03-28T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
одесская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Одесской области установили 5 тысяч противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона", сообщили в четверг в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ. Ранее Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. "Более 5 тысяч бетонных "зубов дракона" установлено в Одесской области", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что местные власти расширяют строительство фортификационных сооружений, роют траншеи, устанавливают блиндажи и другие укрытия. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает. Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца. Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными. Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Украина должна создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.
https://ria.ru/20240328/vsu-1936434833.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936378790.html
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в мире, украина, одесская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Вооруженные силы Украины
В ВСУ сообщили об установке пяти тысяч "зубов дракона" в Одесской области

ВСУ установили в Одесской области пять тысяч противотанковых заграждений

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. В Одесской области установили 5 тысяч противотанковых заграждений, известных как "зубы дракона", сообщили в четверг в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.
Ранее Владимир Зеленский сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
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Зеленский признался, что ВСУ не готовы обороняться при наступлении России
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"Более 5 тысяч бетонных "зубов дракона" установлено в Одесской области", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что местные власти расширяют строительство фортификационных сооружений, роют траншеи, устанавливают блиндажи и другие укрытия.
Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
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Ранее в Пентагоне заявляли, что украинским военным без возобновления американской помощи придется решать, какие города они в состоянии удержать. Законопроект, предполагающий, помимо прочего, ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был утвержден сенатом США, но забуксовал в палате представителей. Зеленский признавал, что Украина будет ослаблена на поле боя, если не получит обещанную США помощь в течение месяца.
Начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов в мае 2023 года похвалил российские оборонительные линии, назвав их правильными и сильными. Шмыгаль в сентябре прошлого года заявлял, что Украина должна создать на фронте эффективные системы фортификационных сооружений по примеру российских.
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