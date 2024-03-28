https://ria.ru/20240328/ukraina-1936461797.html

Шольц и президент Финляндии выступили за продолжение поддержки Украины

Шольц и президент Финляндии выступили за продолжение поддержки Украины - РИА Новости, 28.03.2024

Шольц и президент Финляндии выступили за продолжение поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и недавно избранный президент Финляндии Александер Стубб провели телефонный разговор, в ходе которого сошлись на необходимости... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:47

2024-03-28T18:47

2024-03-28T18:47

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц и недавно избранный президент Финляндии Александер Стубб провели телефонный разговор, в ходе которого сошлись на необходимости дальнейшей поддержки Украины в конфликте с Россией, говорится в заявлении пресс-секретаря кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта. "Федеральный канцлер Олаф Шольц поговорил сегодня по телефону с президентом Республики Финляндия Александром Стуббом и поздравил его со вступлением в должность. Канцлер выразил радость по поводу недавнего вступления Финляндии в НАТО, что принесло пользу всему альянсу", - собщил Хебештрайт. "Стороны обменялись мнениями по вопросам европейской безопасности... Канцлер (ФРГ - ред.) и президент Финляндии договорились, что продолжат поддерживать Украину в ее усилиях по обороне финансово и посредством поставок военной техники", - продолжил пресс-секретарь Шольца. Кроме того, по его словам, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в секторе Газа. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240308/germany-1931837287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, германия, олаф шольц, александр стубб, финляндия