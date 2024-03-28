Совет НАТО — Украина провел встречу из-за российских ракетных ударов
Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу после ударов по инфраструктуре
© AP Photo / Andrii MarienkoПожарные на месте взрыва в Харькове
© AP Photo / Andrii Marienko
Пожарные на месте взрыва в Харькове
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.
В мероприятии приняли участие послы стран НАТО.
Отмечается, что на фоне ударов министр обороны Украины Рустем Умеров призвал страны НАТО передать Киеву дополнительные ракеты и системы ПВО.
Ранее минобороны РФ заявило, что ВС России нанесли групповой удар ракетами и дронами по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений. Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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