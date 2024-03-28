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Совет НАТО — Украина провел встречу из-за российских ракетных ударов - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936452029.html
Совет НАТО — Украина провел встречу из-за российских ракетных ударов
Совет НАТО — Украина провел встречу из-за российских ракетных ударов - РИА Новости, 28.03.2024
Совет НАТО — Украина провел встречу из-за российских ракетных ударов
Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:02
2024-03-28T18:02
россия
украина
киев
рустем умеров
сергей лавров
нато
служба безопасности украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. "Внеочередная встреча совета НАТО-Украина прошла сегодня по инициативе Украины в ответ на ракетные удары России по критической инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении миссии Украины в альянсе в соцсети Х. В мероприятии приняли участие послы стран НАТО. Отмечается, что на фоне ударов министр обороны Украины Рустем Умеров призвал страны НАТО передать Киеву дополнительные ракеты и системы ПВО. Ранее минобороны РФ заявило, что ВС России нанесли групповой удар ракетами и дронами по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений. Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html
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россия, украина, киев, рустем умеров, сергей лавров, нато, служба безопасности украины, укрэнерго, в мире
Россия, Украина, Киев, Рустем Умеров, Сергей Лавров, НАТО, Служба безопасности Украины, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине, В мире
Совет НАТО — Украина провел встречу из-за российских ракетных ударов

Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу после ударов по инфраструктуре

© AP Photo / Andrii MarienkoПожарные на месте взрыва в Харькове
Пожарные на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Пожарные на месте взрыва в Харькове
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.
"Внеочередная встреча совета НАТО-Украина прошла сегодня по инициативе Украины в ответ на ракетные удары России по критической инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении миссии Украины в альянсе в соцсети Х.
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В мероприятии приняли участие послы стран НАТО.
Отмечается, что на фоне ударов министр обороны Украины Рустем Умеров призвал страны НАТО передать Киеву дополнительные ракеты и системы ПВО.
Ранее минобороны РФ заявило, что ВС России нанесли групповой удар ракетами и дронами по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений. Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевРустем УмеровСергей ЛавровНАТОСлужба безопасности УкраиныУкрэнергоВ мире
 
 
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