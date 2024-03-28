https://ria.ru/20240328/ukraina-1936452029.html

Совет НАТО — Украина провел встречу из-за российских ракетных ударов

Совет НАТО — Украина провел встречу из-за российских ракетных ударов - РИА Новости, 28.03.2024

Совет НАТО — Украина провел встречу из-за российских ракетных ударов

Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T18:02

2024-03-28T18:02

2024-03-28T18:02

россия

украина

киев

рустем умеров

сергей лавров

нато

служба безопасности украины

укрэнерго

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Совет НАТО-Украина провел внеочередную встречу из-за российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры. "Внеочередная встреча совета НАТО-Украина прошла сегодня по инициативе Украины в ответ на ракетные удары России по критической инфраструктуре Украины", - говорится в сообщении миссии Украины в альянсе в соцсети Х. В мероприятии приняли участие послы стран НАТО. Отмечается, что на фоне ударов министр обороны Украины Рустем Умеров призвал страны НАТО передать Киеву дополнительные ракеты и системы ПВО. Ранее минобороны РФ заявило, что ВС России нанесли групповой удар ракетами и дронами по объектам Службы безопасности Украины (СБУ) и центрам принятия решений. Вооруженные силы РФ 22 марта нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по объектам энергетики и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

https://ria.ru/20240322/ataki-1934844713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, киев, рустем умеров, сергей лавров, нато, служба безопасности украины, укрэнерго, в мире