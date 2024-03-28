https://ria.ru/20240328/ukraina-1936429878.html
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в окрестностях Харькова
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в окрестностях Харькова - РИА Новости, 28.03.2024
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в окрестностях Харькова
Новые взрывы прогремели в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:45
2024-03-28T16:45
2024-03-28T16:45
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Новые взрывы прогремели в окрестностях Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное". Ранее в четверг телеканал уже сообщал о взрывах в окрестностях Харькова. "В Харькове снова были слышны взрывы, вероятно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, харьков, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в окрестностях Харькова
"Общественное": в окрестностях Харькова прогремели взрывы