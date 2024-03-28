Рейтинг@Mail.ru
Откроют огонь. Во Франции сделали шокирующее заявление о русских - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:52 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936411439.html
Откроют огонь. Во Франции сделали шокирующее заявление о русских
Откроют огонь. Во Франции сделали шокирующее заявление о русских - РИА Новости, 28.03.2024
Откроют огонь. Во Франции сделали шокирующее заявление о русских
Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно задуматься, как ответит Россия в случае отправки им войск на Украину, заявил экс-глава главного военного штаба ЕС... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:52
2024-03-28T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
эммануэль макрон
франция
украина
нато
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_0:273:3066:1998_1920x0_80_0_0_8fa53eaaa00d3b2eed18eff12f090d54.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно задуматься, как ответит Россия в случае отправки им войск на Украину, заявил экс-глава главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш в эфире LCI. "Обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь (по французским солдатам — Прим. Ред.)", — сказал он. Перрюш добавил, что было бы крайне рискованно вмешиваться в конфликт с ограниченным контингентом, силами одной страны, не беря в расчет возможные последствия. По его мнению, заявления французского президента в первую очередь были призваны опровергнуть слова США и НАТО о невозможности отправки в регион западных военных и оказать услугу украинцам, "посеяв сомнения в рядах русских". В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936338011.html
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936356321.html
франция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933156391_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_55afced92b7d1034c814e680c6939465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эммануэль макрон, франция, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Украина, НАТО, Россия
Откроют огонь. Во Франции сделали шокирующее заявление о русских

LCI: Макрону нужно подумать об ответе РФ в случае отправки войск на Украину

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки Юг ведут огонь - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно задуматься, как ответит Россия в случае отправки им войск на Украину, заявил экс-глава главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш в эфире LCI.

"Обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь (по французским солдатам — Прим. Ред.)", — сказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Прямо сейчас. В Раде раскрыли, на что пошли союзники Украины
Вчера, 11:34
Перрюш добавил, что было бы крайне рискованно вмешиваться в конфликт с ограниченным контингентом, силами одной страны, не беря в расчет возможные последствия.

По его мнению, заявления французского президента в первую очередь были призваны опровергнуть слова США и НАТО о невозможности отправки в регион западных военных и оказать услугу украинцам, "посеяв сомнения в рядах русских".

В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
"Уничтожает военных". ВСУ поразила новая эпидемия, сообщили в Раде
Вчера, 12:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭммануэль МакронФранцияУкраинаНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала