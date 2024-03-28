Откроют огонь. Во Франции сделали шокирующее заявление о русских
LCI: Макрону нужно подумать об ответе РФ в случае отправки войск на Украину
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь
Артиллеристы 3-го армейского корпуса группировки "Юг" ведут огонь. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно задуматься, как ответит Россия в случае отправки им войск на Украину, заявил экс-глава главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш в эфире LCI.
"Обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь (по французским солдатам — Прим. Ред.)", — сказал он.
"Обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь (по французским солдатам — Прим. Ред.)", — сказал он.
Перрюш добавил, что было бы крайне рискованно вмешиваться в конфликт с ограниченным контингентом, силами одной страны, не беря в расчет возможные последствия.
По его мнению, заявления французского президента в первую очередь были призваны опровергнуть слова США и НАТО о невозможности отправки в регион западных военных и оказать услугу украинцам, "посеяв сомнения в рядах русских".
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
По его мнению, заявления французского президента в первую очередь были призваны опровергнуть слова США и НАТО о невозможности отправки в регион западных военных и оказать услугу украинцам, "посеяв сомнения в рядах русских".
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как со стороны союзников по НАТО, так и внутри страны, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению России и НАТО.