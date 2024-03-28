https://ria.ru/20240328/ukraina-1936395878.html

Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину

Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину - РИА Новости, 28.03.2024

Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично высказала несогласие президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением отправить европейские войска... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:05

2024-03-28T15:05

2024-03-28T15:59

специальная военная операция на украине

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РИМ, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично высказала несогласие президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением отправить европейские войска на Украину, об этом она заявила в эфире канала Rete4."Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем", — отметила политик.После недавнего саммита ЕС в газетах стали появляться материалы о том, что "Европу готовят к войне". По словам Мелони, это произошло из-за призыва европейских лидеров сотрудничать для урегулирования кризиса, но "речь шла о защите населения в случае природных катастроф"."Пока я была в оппозиции, а затем в правительстве, я ни разу не использовала эти тона именно потому, что считаю, что на серьезные вещи надо реагировать серьезно", — резюмировала премьер.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи киевскому режиму.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.

https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html

https://ria.ru/20240324/makron-1935458154.html

https://ria.ru/20240322/strakh-1934832065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, франция, эммануэль макрон, италия, джорджа мелони, нато, владимир путин