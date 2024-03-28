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Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 28.03.2024 (обновлено: 15:59 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936395878.html
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину - РИА Новости, 28.03.2024
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично высказала несогласие президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением отправить европейские войска... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:05
2024-03-28T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
италия
джорджа мелони
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РИМ, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично высказала несогласие президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением отправить европейские войска на Украину, об этом она заявила в эфире канала Rete4."Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем", — отметила политик.После недавнего саммита ЕС в газетах стали появляться материалы о том, что "Европу готовят к войне". По словам Мелони, это произошло из-за призыва европейских лидеров сотрудничать для урегулирования кризиса, но "речь шла о защите населения в случае природных катастроф"."Пока я была в оппозиции, а затем в правительстве, я ни разу не использовала эти тона именно потому, что считаю, что на серьезные вещи надо реагировать серьезно", — резюмировала премьер.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи киевскому режиму.Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.
https://ria.ru/20240323/makron-1935024809.html
https://ria.ru/20240324/makron-1935458154.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, италия, джорджа мелони, нато, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Италия, Джорджа Мелони, НАТО, Владимир Путин
Премьер Италии осудила Макрона за идею отправить войска на Украину

Мелони заявила, что высказала несогласие Макрону с отправкой войск на Украину

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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РИМ, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что лично высказала несогласие президенту Франции Эммануэлю Макрону с предложением отправить европейские войска на Украину, об этом она заявила в эфире канала Rete4.
"Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем", — отметила политик.
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После недавнего саммита ЕС в газетах стали появляться материалы о том, что "Европу готовят к войне". По словам Мелони, это произошло из-за призыва европейских лидеров сотрудничать для урегулирования кризиса, но "речь шла о защите населения в случае природных катастроф".
"Пока я была в оппозиции, а затем в правительстве, я ни разу не использовала эти тона именно потому, что считаю, что на серьезные вещи надо реагировать серьезно", — резюмировала премьер.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". Тогда же он сообщил, что главы европейских государств обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
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Позднее французский лидер, подвергшийся резкой критике как со стороны союзников по НАТО, так и лидеров всех политических партий внутри страны, назвал свои слова тщательно обдуманными. Президент также указал на отсутствие у республики "лимитов и красных линий" в вопросе помощи киевскому режиму.

По данным директора СВР России Сергея Нарышкина, на первом этапе Франция планирует отправить на Украину контингент из порядка двух тысяч военных.

Комментируя высказывания Макрона, в Кремле предупредили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
Как подчеркнул президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для киевских властей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронИталияДжорджа МелониНАТОВладимир Путин
 
 
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