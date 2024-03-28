https://ria.ru/20240328/ukraina-1936379718.html

Эксперт: США хотят сделать Украину вторым Афганистаном в борьбе с Россией

Эксперт: США хотят сделать Украину вторым Афганистаном в борьбе с Россией - РИА Новости, 28.03.2024

Эксперт: США хотят сделать Украину вторым Афганистаном в борьбе с Россией

Египетский эксперт по исламистским группировкам Ахмед Бан, комментируя РИА Новости произошедший в Подмосковье теракт, предположил, что Украина, которую США... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:14

2024-03-28T14:14

2024-03-28T14:15

россия

афганистан

украина

александр бортников

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крокус

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КАИР/БЕЙРУТ, 28 мар - РИА Новости. Египетский эксперт по исламистским группировкам Ахмед Бан, комментируя РИА Новости произошедший в Подмосковье теракт, предположил, что Украина, которую США стремятся превратить во второй Афганистан для противодействия РФ, ранее уже прибегала к использованию для борьбы с Россией салафитов, а террористы для осуществления теракта завербовали новых людей, а не опытных боевиков, чтобы избежать прямых контактов между руководством и исполнителями. "США стремятся "афганизировать" арену боевых действий на Украине, чтобы перебрасывать туда салафитские группировки… из Сирии через Турцию в попытке создать нечто вроде того лагеря, который был создан в Афганистане против СССР", - считает эксперт. "Исламское государство*" считает российское государство большим непосредственным врагом, поскольку РФ смогла остановить ИГ в Сирии, бывшей главным вербовочным пунктом и форпостом группировки… Для осуществления теракта в Москве ИГ создало террористическую ячейку, завербовав новых людей, а не опытных боевиков, чтобы избежать прямых контактов между руководством и исполнителями и свести взаимодействие между ними к обеспечению оружием, передаче указаний и оказанию логистической поддержки через спецслужбы ряда стран, взаимодействующих с ними", - добавил он. По его мнению, Киев ранее уже мог "прибегать к использованию для борьбы с Россией салафитов", заявив, что речь может идти о привлечении "на свою сторону экстремистской вооруженной группировки". "Не вызывает удивления, что она вновь обращается к этим средствам для реализации своих целей", - полагает Бан. По словам аналитика, "для США очень характерно использовать терроризм как орудие для реализации своих целей". "В рамках СССР удалось объединить порядка 180 различных народностей и этнических групп, Вашингтон пытается использовать это и изнутри подорвать безопасность и стабильность (России - ред.)", - добавил он. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Как сообщил РИА Новости 27 марта источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", который принадлежит афганскому крылу ИГ и работает на Таджикистан. В настоящее время Telegram-канал удален, причина, по которой это произошло, источнику не известна. Как сообщал РИА Новости в феврале 2023 года компетентный сотрудник ФСБ, активизация в Афганистане "Вилаята Хорасан" совпала с реализацией США тайных операций в этой стране после ухода американского контингента оттуда. В октябре 2023 года директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщал об участии американских и британских спецслужб в создании "пояса нестабильности" в Афганистане у южных границ СНГ. Тогда же он заявил, что запрещенный "Вилаят Хорасан" наращивает потенциал, что со временем позволит ему перейти к совершению терактов за пределами Афганистана.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20240324/terakt-1935533400.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935278733.html

https://ria.ru/20240324/zapad-1935528804.html

россия

афганистан

украина

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россия, афганистан, украина, александр бортников, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крокус, в мире