https://ria.ru/20240328/ukraina-1936378790.html
Остается молиться. В Британии высказались о России
Остается молиться. В Британии высказались о России - РИА Новости, 28.03.2024
Остается молиться. В Британии высказались о России
Украине стоит готовиться к большому наступлению российских войск, результаты которого могут стать катастрофичными для Киева, передает The Economist. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:10
2024-03-28T14:10
2024-03-28T15:58
киев
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россия
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дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украине стоит готовиться к большому наступлению российских войск, результаты которого могут стать катастрофичными для Киева, передает The Economist."Она запоздало приступила к усилению оборонительных рубежей. Правительство все еще грезит о новом контрнаступлении и боится даже мысли о том, что нынешняя линия фронта превратится в нечто похожее на новую границу, которая отрежет пятую часть страны и лишит ее бóльшей части выхода к морю", — пишет издание.Зеленский также опасается, что именно данная линия ляжет в основу будущих мирных переговоров, говорится в статье.Действительно, в случае нового наступления российской армии ВСУ уже вряд ли смогут удержать свои позиции: украинская армия ослабела, и, ко всему прочему, испытывает острую нехватку боеприпасов, в то время как российская армия обладает ими в огромном количестве, указано в материале."Остается лишь молиться", — заключает The Economist.Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами и Крымом обсуждению не подлежит.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят по-серьезному выстроить отношения между государствами в долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20240328/ssha-1936344564.html
https://ria.ru/20240321/peregovory-1934806746.html
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киев, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Остается молиться. В Британии высказались о России
Economist: Россия может вскоре начать масштабное наступление в зоне СВО
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости.
Украине стоит готовиться к большому наступлению российских войск, результаты которого могут стать катастрофичными для Киева, передает The Economist
.
"Она запоздало приступила к усилению оборонительных рубежей. Правительство все еще грезит о новом контрнаступлении и боится даже мысли о том, что нынешняя линия фронта превратится в нечто похожее на новую границу, которая отрежет пятую часть страны и лишит ее бóльшей части выхода к морю", — пишет издание.
Зеленский также опасается, что именно данная линия ляжет в основу будущих мирных переговоров, говорится в статье.
Действительно, в случае нового наступления российской армии ВСУ уже вряд ли смогут удержать свои позиции: украинская армия ослабела, и, ко всему прочему, испытывает острую нехватку боеприпасов, в то время как российская армия обладает ими в огромном количестве, указано в материале.
"Остается лишь молиться", — заключает The Economist.
Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва
, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.
Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.
Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами и Крымом обсуждению не подлежит.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят по-серьезному выстроить отношения между государствами в долгосрочной перспективе.