https://ria.ru/20240328/ukraina-1936378790.html

Остается молиться. В Британии высказались о России

Остается молиться. В Британии высказались о России - РИА Новости, 28.03.2024

Остается молиться. В Британии высказались о России

Украине стоит готовиться к большому наступлению российских войск, результаты которого могут стать катастрофичными для Киева, передает The Economist. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:10

2024-03-28T14:10

2024-03-28T15:58

киев

украина

россия

владимир путин

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украине стоит готовиться к большому наступлению российских войск, результаты которого могут стать катастрофичными для Киева, передает The Economist."Она запоздало приступила к усилению оборонительных рубежей. Правительство все еще грезит о новом контрнаступлении и боится даже мысли о том, что нынешняя линия фронта превратится в нечто похожее на новую границу, которая отрежет пятую часть страны и лишит ее бóльшей части выхода к морю", — пишет издание.Зеленский также опасается, что именно данная линия ляжет в основу будущих мирных переговоров, говорится в статье.Действительно, в случае нового наступления российской армии ВСУ уже вряд ли смогут удержать свои позиции: украинская армия ослабела, и, ко всему прочему, испытывает острую нехватку боеприпасов, в то время как российская армия обладает ими в огромном количестве, указано в материале."Остается лишь молиться", — заключает The Economist.Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. По его словам, абсолютный приоритет — достижение целей спецоперации, но сейчас это возможно только военным путем.Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми российскими регионами и Крымом обсуждению не подлежит.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за мирные переговоры по Украине, если страны хотят по-серьезному выстроить отношения между государствами в долгосрочной перспективе.

https://ria.ru/20240328/ssha-1936344564.html

https://ria.ru/20240321/peregovory-1934806746.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936289602.html

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киев, украина, россия, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины