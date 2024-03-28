https://ria.ru/20240328/ukraina-1936362943.html

В Кремле рассказали о доминирующем в Европе подходе по Украине

В Кремле рассказали о доминирующем в Европе подходе по Украине - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле рассказали о доминирующем в Европе подходе по Украине

Подход на провоцирование Украины воевать до последнего украинца сейчас доминирует в Европе, он не отменяется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:13

2024-03-28T13:13

2024-03-28T13:13

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подход на провоцирование Украины воевать до последнего украинца сейчас доминирует в Европе, он не отменяется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Разные точки зрения, с разными нюансами, мы видим в европейском политэстеблишменте, они по-разному относятся к теме украинского конфликта и к необходимости продолжения повышения степени вовлеченности европейских столиц в этот конфликт. Это первое. Вместе с тем, это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования, сподвижения Украины на то, чтобы она воевала до последнего украинца", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков