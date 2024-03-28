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В Кремле рассказали о доминирующем в Европе подходе по Украине - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936362943.html
В Кремле рассказали о доминирующем в Европе подходе по Украине
В Кремле рассказали о доминирующем в Европе подходе по Украине - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле рассказали о доминирующем в Европе подходе по Украине
Подход на провоцирование Украины воевать до последнего украинца сейчас доминирует в Европе, он не отменяется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:13
2024-03-28T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подход на провоцирование Украины воевать до последнего украинца сейчас доминирует в Европе, он не отменяется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Разные точки зрения, с разными нюансами, мы видим в европейском политэстеблишменте, они по-разному относятся к теме украинского конфликта и к необходимости продолжения повышения степени вовлеченности европейских столиц в этот конфликт. Это первое. Вместе с тем, это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования, сподвижения Украины на то, чтобы она воевала до последнего украинца", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, европа, россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о доминирующем в Европе подходе по Украине

Песков: в Европе доминирует провоцирование Киева воевать до последнего украинца

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подход на провоцирование Украины воевать до последнего украинца сейчас доминирует в Европе, он не отменяется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Разные точки зрения, с разными нюансами, мы видим в европейском политэстеблишменте, они по-разному относятся к теме украинского конфликта и к необходимости продолжения повышения степени вовлеченности европейских столиц в этот конфликт. Это первое. Вместе с тем, это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования, сподвижения Украины на то, чтобы она воевала до последнего украинца", - сказал Песков журналистам.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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21 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияДмитрий Песков
 
 
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