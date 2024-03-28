Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 28.03.2024 (обновлено: 13:44 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936358744.html
Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове
Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове - РИА Новости, 28.03.2024
Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове
Российские военные минувшей ночью серией ударов по Харькову уничтожили около 50 украинских военнослужащих, диверсантов и наемников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:56
2024-03-28T13:44
специальная военная операция на украине
харьков
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919437302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c7e078c6a2b779cd735041e24f44a29.jpg
ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью серией ударов по Харькову уничтожили около 50 украинских военнослужащих, диверсантов и наемников, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан."Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находилось до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, самый результативный удар нанесли по бывшему штабу ПВО, ранее — по военной части А1453, где расположился украинский погранотряд. Уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК*, они готовились к новой атаке на Белгородскую область.В полночь один из ударов нанесли в районе Харьковского Аэрокосмического Университета. После атаки район оцепили, подробности выясняются, продолжил Лебедев.&quot;Харьковское подполье имеет данные о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно, речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных&quot;, — уточнил он.Кроме того, около 22:00 и 03:00 было несколько прилетов в Боровой на юго-востоке Харьковской области. По сообщениям агентуры, там уничтожили подразделение, которое должно было участвовать в ротации на линии боевого соприкосновения, а также технику, которая прибыла за два часа до удара.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240326/zaderzhanie-1935850165.html
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919437302_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_e9358fa9630a3eefcf325a91de7b0e03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове

Лебедев: ВС РФ ударами по Харькову уничтожили военных ВСУ, включая боевиков РДК

© Головне управління ДСНС України у Харківській областіАвтомобили экстренных служб на улице Харькова
Автомобили экстренных служб на улице Харькова
© Головне управління ДСНС України у Харківській області
Автомобили экстренных служб на улице Харькова
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью серией ударов по Харькову уничтожили около 50 украинских военнослужащих, диверсантов и наемников, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан.
"Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находилось до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется", — сказал собеседник агентства.
Предотвращение теракта в Самарской области. Кадры ФСБ
В Самарской области пособник РДК* подорвался при задержании
26 марта, 11:47
По данным подполья, самый результативный удар нанесли по бывшему штабу ПВО, ранее — по военной части А1453, где расположился украинский погранотряд. Уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК*, они готовились к новой атаке на Белгородскую область.
В полночь один из ударов нанесли в районе Харьковского Аэрокосмического Университета. После атаки район оцепили, подробности выясняются, продолжил Лебедев.
«

"Харьковское подполье имеет данные о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно, речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных", — уточнил он.

Кроме того, около 22:00 и 03:00 было несколько прилетов в Боровой на юго-востоке Харьковской области. По сообщениям агентуры, там уничтожили подразделение, которое должно было участвовать в ротации на линии боевого соприкосновения, а также технику, которая прибыла за два часа до удара.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Россия накажет предателей
20 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала