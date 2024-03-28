Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове
Лебедев: ВС РФ ударами по Харькову уничтожили военных ВСУ, включая боевиков РДК
© Головне управління ДСНС України у Харківській областіАвтомобили экстренных служб на улице Харькова
© Головне управління ДСНС України у Харківській області
Автомобили экстренных служб на улице Харькова
ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью серией ударов по Харькову уничтожили около 50 украинских военнослужащих, диверсантов и наемников, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан.
"Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находилось до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется", — сказал собеседник агентства.
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По данным подполья, самый результативный удар нанесли по бывшему штабу ПВО, ранее — по военной части А1453, где расположился украинский погранотряд. Уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК*, они готовились к новой атаке на Белгородскую область.
В полночь один из ударов нанесли в районе Харьковского Аэрокосмического Университета. После атаки район оцепили, подробности выясняются, продолжил Лебедев.
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"Харьковское подполье имеет данные о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно, речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных", — уточнил он.
Кроме того, около 22:00 и 03:00 было несколько прилетов в Боровой на юго-востоке Харьковской области. По сообщениям агентуры, там уничтожили подразделение, которое должно было участвовать в ротации на линии боевого соприкосновения, а также технику, которая прибыла за два часа до удара.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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