https://ria.ru/20240328/ukraina-1936358744.html

Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове

Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове - РИА Новости, 28.03.2024

Подполье сообщило об уничтожении боевиков РДК* в Харькове

Российские военные минувшей ночью серией ударов по Харькову уничтожили около 50 украинских военнослужащих, диверсантов и наемников, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:56

2024-03-28T12:56

2024-03-28T13:44

специальная военная операция на украине

харьков

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919437302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5c7e078c6a2b779cd735041e24f44a29.jpg

ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью серией ударов по Харькову уничтожили около 50 украинских военнослужащих, диверсантов и наемников, сообщил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег-харьковчан."Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находилось до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется", — сказал собеседник агентства.По данным подполья, самый результативный удар нанесли по бывшему штабу ПВО, ранее — по военной части А1453, где расположился украинский погранотряд. Уничтожены несколько десятков человек, у некоторых были нашивки РДК*, они готовились к новой атаке на Белгородскую область.В полночь один из ударов нанесли в районе Харьковского Аэрокосмического Университета. После атаки район оцепили, подробности выясняются, продолжил Лебедев."Харьковское подполье имеет данные о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно, речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных", — уточнил он.Кроме того, около 22:00 и 03:00 было несколько прилетов в Боровой на юго-востоке Харьковской области. По сообщениям агентуры, там уничтожили подразделение, которое должно было участвовать в ротации на линии боевого соприкосновения, а также технику, которая прибыла за два часа до удара.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240326/zaderzhanie-1935850165.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьков, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность