https://ria.ru/20240328/ukraina-1936357361.html
Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине
Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине - РИА Новости, 28.03.2024
Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможностях мирного процесса на Украине, заявил, что в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:50
2024-03-28T12:50
2024-03-28T12:58
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможностях мирного процесса на Украине, заявил, что в Кремле тщательно отслеживают эти нюансы, но это не меняет того, что Германия изрядно вовлечена в конфликт.Ранее Шольц заявил, что несколько стран и Украина обсуждают возможность инициатив, которые могли бы привести к мирному процессу в украинском конфликте."Всех их объединяет декларируемая политическая воля на то, чтобы поддерживать Украину в том объеме, в котором возможно до самого конца. Все эти нюансы мы самым тщательным образом отслеживаем, сути происходящего не меняет, Германия и так уже изрядно вовлечена в конфликт", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936174855.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Дмитрий Песков, Украина, Олаф Шольц, Россия
Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине
Песков: ФРГ изрядно вовлечена в конфликт на Украине