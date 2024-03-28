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Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:50 28.03.2024 (обновлено: 12:58 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936357361.html
Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине
Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине - РИА Новости, 28.03.2024
Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможностях мирного процесса на Украине, заявил, что в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:50
2024-03-28T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
германия
дмитрий песков
украина
олаф шольц
россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможностях мирного процесса на Украине, заявил, что в Кремле тщательно отслеживают эти нюансы, но это не меняет того, что Германия изрядно вовлечена в конфликт.Ранее Шольц заявил, что несколько стран и Украина обсуждают возможность инициатив, которые могли бы привести к мирному процессу в украинском конфликте."Всех их объединяет декларируемая политическая воля на то, чтобы поддерживать Украину в том объеме, в котором возможно до самого конца. Все эти нюансы мы самым тщательным образом отслеживаем, сути происходящего не меняет, Германия и так уже изрядно вовлечена в конфликт", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936174855.html
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, германия, дмитрий песков, украина, олаф шольц, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Дмитрий Песков, Украина, Олаф Шольц, Россия
Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине

Песков: ФРГ изрядно вовлечена в конфликт на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможностях мирного процесса на Украине, заявил, что в Кремле тщательно отслеживают эти нюансы, но это не меняет того, что Германия изрядно вовлечена в конфликт.
Ранее Шольц заявил, что несколько стран и Украина обсуждают возможность инициатив, которые могли бы привести к мирному процессу в украинском конфликте.
Киев - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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27 марта, 15:08
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"Всех их объединяет декларируемая политическая воля на то, чтобы поддерживать Украину в том объеме, в котором возможно до самого конца. Все эти нюансы мы самым тщательным образом отслеживаем, сути происходящего не меняет, Германия и так уже изрядно вовлечена в конфликт", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияДмитрий ПесковУкраинаОлаф ШольцРоссия
 
 
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