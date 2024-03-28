https://ria.ru/20240328/ukraina-1936357361.html

Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине

Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине - РИА Новости, 28.03.2024

Песков прокомментировал заявление Шольца о мирном процессе на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможностях мирного процесса на Украине, заявил, что в... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:50

2024-03-28T12:50

2024-03-28T12:58

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможностях мирного процесса на Украине, заявил, что в Кремле тщательно отслеживают эти нюансы, но это не меняет того, что Германия изрядно вовлечена в конфликт.Ранее Шольц заявил, что несколько стран и Украина обсуждают возможность инициатив, которые могли бы привести к мирному процессу в украинском конфликте."Всех их объединяет декларируемая политическая воля на то, чтобы поддерживать Украину в том объеме, в котором возможно до самого конца. Все эти нюансы мы самым тщательным образом отслеживаем, сути происходящего не меняет, Германия и так уже изрядно вовлечена в конфликт", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240327/ukraina-1936174855.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, германия, дмитрий песков, украина, олаф шольц, россия