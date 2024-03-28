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"Уничтожает военных". ВСУ поразила новая эпидемия, сообщили в Раде - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 28.03.2024 (обновлено: 13:26 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936356321.html
"Уничтожает военных". ВСУ поразила новая эпидемия, сообщили в Раде
"Уничтожает военных". ВСУ поразила новая эпидемия, сообщили в Раде - РИА Новости, 28.03.2024
"Уничтожает военных". ВСУ поразила новая эпидемия, сообщили в Раде
ВСУ страдают от "эпидемии игромании" среди солдат, цитирует издание "Страна.ua" депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:45
2024-03-28T13:26
специальная военная операция на украине
в мире
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ страдают от "эпидемии игромании" среди солдат, цитирует издание "Страна.ua" депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.По его словам, военный, получив деньги за службу, вместо того, чтобы купить жилье, инвестировать или просто отложить деньги, все их тратит в онлайн-казино или на ставках. "Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных. Но кроме этого она создает проблему и на потом", — отметил он.Гончаренко добавил, что девять из десяти солдат на передовой имеют подобные проблемы. Его слова подтвердил солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936338011.html
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в мире, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
"Уничтожает военных". ВСУ поразила новая эпидемия, сообщили в Раде

Депутат Рады Гончаренко: онлайн-казино и ставки подрывают моральный дух ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ страдают от "эпидемии игромании" среди солдат, цитирует издание "Страна.ua" депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.
По его словам, военный, получив деньги за службу, вместо того, чтобы купить жилье, инвестировать или просто отложить деньги, все их тратит в онлайн-казино или на ставках.
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"Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных. Но кроме этого она создает проблему и на потом", — отметил он.
Гончаренко добавил, что девять из десяти солдат на передовой имеют подобные проблемы. Его слова подтвердил солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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