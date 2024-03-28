https://ria.ru/20240328/ukraina-1936356321.html

"Уничтожает военных". ВСУ поразила новая эпидемия, сообщили в Раде

"Уничтожает военных". ВСУ поразила новая эпидемия, сообщили в Раде - РИА Новости, 28.03.2024

"Уничтожает военных". ВСУ поразила новая эпидемия, сообщили в Раде

ВСУ страдают от "эпидемии игромании" среди солдат, цитирует издание "Страна.ua" депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:45

2024-03-28T12:45

2024-03-28T13:26

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. ВСУ страдают от "эпидемии игромании" среди солдат, цитирует издание "Страна.ua" депутата Верховной рады Алексея Гончаренко.По его словам, военный, получив деньги за службу, вместо того, чтобы купить жилье, инвестировать или просто отложить деньги, все их тратит в онлайн-казино или на ставках. "Деньги проигрываются. Потом берут кредиты. И так по кругу. Это проблема которая прямо сейчас уничтожает моральное состояние военных. Но кроме этого она создает проблему и на потом", — отметил он.Гончаренко добавил, что девять из десяти солдат на передовой имеют подобные проблемы. Его слова подтвердил солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936338011.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936332808.html

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в мире, верховная рада украины, вооруженные силы украины