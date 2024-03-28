https://ria.ru/20240328/ukraina-1936332808.html

Шредер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине

Шредер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине - РИА Новости, 28.03.2024

Шредер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине

Дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:10

2024-03-28T11:10

2024-03-28T13:02

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение на основе переговоров, другого пути я не вижу", — сказал он. Шредер добавил, что личные отношения бывают полезны для выхода из сложных ситуаций в политике. "И поэтому я считаю совершенно неверным забывать все, что было позитивного между нами в политике в прошлом. Это не мой стиль, я этого и не делаю", — сказал экс-канцлер. Кроме того, он призывал к новой попытке посредничества на правительственном уровне по конфликту на Украине. "Франция и Германия должны взять на себя инициативу. Очевидно, что война не может закончиться полным поражением той или иной стороны", — заключил он. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт. Кроме того, Орбан добавил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем.

https://ria.ru/20240328/putin-1936319448.html

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936314434.html

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