Шредер сделал неожиданное заявление о Путине и Украине
Шрёдер заявил, что его дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине
Герхард Шредер. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение на основе переговоров, другого пути я не вижу", — сказал он.
"Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение на основе переговоров, другого пути я не вижу", — сказал он.
Шредер добавил, что личные отношения бывают полезны для выхода из сложных ситуаций в политике.
"И поэтому я считаю совершенно неверным забывать все, что было позитивного между нами в политике в прошлом. Это не мой стиль, я этого и не делаю", — сказал экс-канцлер.
Кроме того, он призывал к новой попытке посредничества на правительственном уровне по конфликту на Украине.
"Франция и Германия должны взять на себя инициативу. Очевидно, что война не может закончиться полным поражением той или иной стороны", — заключил он.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт. Кроме того, Орбан добавил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем.
"И поэтому я считаю совершенно неверным забывать все, что было позитивного между нами в политике в прошлом. Это не мой стиль, я этого и не делаю", — сказал экс-канцлер.
Кроме того, он призывал к новой попытке посредничества на правительственном уровне по конфликту на Украине.
"Франция и Германия должны взять на себя инициативу. Очевидно, что война не может закончиться полным поражением той или иной стороны", — заключил он.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия ЕС по Украине провалилась не только на поле боя, где "ситуация катастрофическая", но и в политике, Брюссель почти ввязался в конфликт. Кроме того, Орбан добавил, что Украина не сможет победить Россию в конфликте, сколько бы оружия и военной помощи ей ни передал Запад, поэтому конфликт должен быть разрешен дипломатическим путем.
В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине
Вчера, 09:54