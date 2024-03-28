https://ria.ru/20240328/ukraina-1936314434.html

В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине

В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине - РИА Новости, 28.03.2024

В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине

Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер подняли вопрос о причинах, по которым Запад в 2022 году заблокировал мирное соглашение по... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:54

2024-03-28T09:54

2024-03-28T10:22

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер подняли вопрос о причинах, по которым Запад в 2022 году заблокировал мирное соглашение по Украине, следует из их обращения к Еврокомиссии (ЕК)."Премьер-министр Словакии (Роберт Фицо. — Прим. ред.) публично признал, что весной 2022 года Запад заблокировал мирное соглашение о прекращении войны против Украины", — говорится в заявлении.Депутаты задались вопросом, знала ли ЕК о попытке заключить мирное соглашение. Если да, то какую роль комиссия сыграла в этом процессе, что она сделала для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией — помимо поставок оружия первой."Ожидает ли комиссия, что конфликт будет продлен поставками оружия из ЕС? Если нет, то почему?" — отметили парламентарии.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html

https://ria.ru/20240328/polsha-1936147031.html

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