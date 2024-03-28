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В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине - РИА Новости, 28.03.2024
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09:54 28.03.2024 (обновлено: 10:22 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936314434.html
В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине
В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине - РИА Новости, 28.03.2024
В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине
Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер подняли вопрос о причинах, по которым Запад в 2022 году заблокировал мирное соглашение по... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:54
2024-03-28T10:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
еврокомиссия
европарламент
словакия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер подняли вопрос о причинах, по которым Запад в 2022 году заблокировал мирное соглашение по Украине, следует из их обращения к Еврокомиссии (ЕК)."Премьер-министр Словакии (Роберт Фицо. — Прим. ред.) публично признал, что весной 2022 года Запад заблокировал мирное соглашение о прекращении войны против Украины", — говорится в заявлении.Депутаты задались вопросом, знала ли ЕК о попытке заключить мирное соглашение. Если да, то какую роль комиссия сыграла в этом процессе, что она сделала для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией — помимо поставок оружия первой."Ожидает ли комиссия, что конфликт будет продлен поставками оружия из ЕС? Если нет, то почему?" — отметили парламентарии.В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, еврокомиссия, европарламент, словакия, австрия, давид арахамия, евросоюз, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Еврокомиссия, Европарламент, Словакия, Австрия, Давид Арахамия, Евросоюз, Киев
В ЕП задали три неожиданных вопроса об Украине

В ЕП спросили о причинах блокировки Западом мирного соглашения по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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Пленарная сессия Европарламента. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутаты Европарламента от Австрии Харальд Вилимский и Георг Майер подняли вопрос о причинах, по которым Запад в 2022 году заблокировал мирное соглашение по Украине, следует из их обращения к Еврокомиссии (ЕК).

"Премьер-министр Словакии (Роберт Фицо. — Прим. ред.) публично признал, что весной 2022 года Запад заблокировал мирное соглашение о прекращении войны против Украины", — говорится в заявлении.
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Депутаты задались вопросом, знала ли ЕК о попытке заключить мирное соглашение. Если да, то какую роль комиссия сыграла в этом процессе, что она сделала для проведения мирных переговоров между Украиной и Россией — помимо поставок оружия первой.
"Ожидает ли комиссия, что конфликт будет продлен поставками оружия из ЕС? Если нет, то почему?" — отметили парламентарии.

В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев ввел запрет на них на законодательном уровне.
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