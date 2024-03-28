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Украинский пленный уверен, что командование ВСУ не думает о солдатах - РИА Новости, 28.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:53 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936314234.html
Украинский пленный уверен, что командование ВСУ не думает о солдатах
Украинский пленный уверен, что командование ВСУ не думает о солдатах - РИА Новости, 28.03.2024
Украинский пленный уверен, что командование ВСУ не думает о солдатах
Командование войск Украины думает только о том, как отправить своих детей за границу, а не о солдатах, сообщил в опубликованном Минобороны РФ видео украинский... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:53
2024-03-28T09:53
специальная военная операция на украине
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здоровье - общество
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Командование войск Украины думает только о том, как отправить своих детей за границу, а не о солдатах, сообщил в опубликованном Минобороны РФ видео украинский военнопленный. "Я вообще воевать не хотел и не хочу. Я не могу людей убивать, никогда не убивал и не собираюсь убивать. Я решил, я лучше сдамся, чем буду кого-то убивать. И поэтому решил сдаться. Командование вообще о солдатах не думает, они думают о себе и своих детях, чтобы их побыстрее за границу куда-то отправить", - сказал пленный военнослужащий Украины, который был мобилизован и отправлен в Авдеевку. По его словам, принимать участие в боевых действиях в Авдеевке он отказался, в результате был избит командирами и принудительно отправлен на позиции, где пробыл 21 день. При попытке отойти вышел на российских военнослужащих и сдался. Пленный также отмечает, что раненым бойцам в украинских войсках не оказывается полноценная врачебная помощь: им приходится лечиться прямо на передовой, в холодных и мокрых окопах под открытым небом. Он отметил достойное отношение военнослужащих ВС РФ и призвал сослуживцев сдаваться.
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929456447.html
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в мире, здоровье - общество, украина, россия, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Украина, Россия, Авдеевка
Украинский пленный уверен, что командование ВСУ не думает о солдатах

Украинский пленный: командование ВСУ думает, как отправить детей за границу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
Эвакуация раненого украинского военного - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Командование войск Украины думает только о том, как отправить своих детей за границу, а не о солдатах, сообщил в опубликованном Минобороны РФ видео украинский военнопленный.
«
"Я вообще воевать не хотел и не хочу. Я не могу людей убивать, никогда не убивал и не собираюсь убивать. Я решил, я лучше сдамся, чем буду кого-то убивать. И поэтому решил сдаться. Командование вообще о солдатах не думает, они думают о себе и своих детях, чтобы их побыстрее за границу куда-то отправить", - сказал пленный военнослужащий Украины, который был мобилизован и отправлен в Авдеевку.
По его словам, принимать участие в боевых действиях в Авдеевке он отказался, в результате был избит командирами и принудительно отправлен на позиции, где пробыл 21 день. При попытке отойти вышел на российских военнослужащих и сдался.
Пленный также отмечает, что раненым бойцам в украинских войсках не оказывается полноценная врачебная помощь: им приходится лечиться прямо на передовой, в холодных и мокрых окопах под открытым небом.
Он отметил достойное отношение военнослужащих ВС РФ и призвал сослуживцев сдаваться.
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