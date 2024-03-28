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СМИ рассказали, чего не хватает Киеву для выстраивания новой линии обороны - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936308839.html
СМИ рассказали, чего не хватает Киеву для выстраивания новой линии обороны
СМИ рассказали, чего не хватает Киеву для выстраивания новой линии обороны - РИА Новости, 28.03.2024
СМИ рассказали, чего не хватает Киеву для выстраивания новой линии обороны
Украине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей и военнослужащих для удержания этих позиций, сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:23
2024-03-28T09:23
в мире
украина
киев
владимир зеленский
денис шмыгаль
виктория сюмар
politico
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Украине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей и военнослужащих для удержания этих позиций, сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира. "У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", - пишет издание. Издание также сообщало, что оппозиция в Киеве критикует ВСУ и местные власти, которые, по их мнению, недостаточно быстро и качественно строят укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны российских сил. Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку. Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, виктория сюмар, politico, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Виктория Сюмар, Politico, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине
СМИ рассказали, чего не хватает Киеву для выстраивания новой линии обороны

Politico: Украине не хватает мин для новых оборонительных рубежей

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие переносят носилки с раненым в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Украине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей и военнослужащих для удержания этих позиций, сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира.
«
"У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", - пишет издание.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Издание также сообщало, что оппозиция в Киеве критикует ВСУ и местные власти, которые, по их мнению, недостаточно быстро и качественно строят укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны российских сил.
Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку.
Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальВиктория СюмарPoliticoВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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