https://ria.ru/20240328/ukraina-1936308839.html

СМИ рассказали, чего не хватает Киеву для выстраивания новой линии обороны

СМИ рассказали, чего не хватает Киеву для выстраивания новой линии обороны - РИА Новости, 28.03.2024

СМИ рассказали, чего не хватает Киеву для выстраивания новой линии обороны

Украине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей и военнослужащих для удержания этих позиций, сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:23

2024-03-28T09:23

2024-03-28T09:23

в мире

украина

киев

владимир зеленский

денис шмыгаль

виктория сюмар

politico

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Украине не хватает мин для сооружения новых защитных рубежей и военнослужащих для удержания этих позиций, сообщила газета Politico со ссылкой на бывшего высокопоставленного полевого командира. "У Украины нет достаточного числа мин для новых укреплений, а также ей не хватает мобилизованных военнослужащих, чтобы должным образом укомплектовать их персоналом", - пишет издание. Издание также сообщало, что оппозиция в Киеве критикует ВСУ и местные власти, которые, по их мнению, недостаточно быстро и качественно строят укрепления на фоне растущих опасений по поводу возможного начала нового наступления со стороны российских сил. Ранее военный аналитик польской компании Rochan Consulting Конрад Музыка заявил, что Украина сталкивается с множеством проблем при возведении оборонительных укреплений, она начала строить их слишком поздно и не сможет компенсировать эту задержку. Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, денис шмыгаль, виктория сюмар, politico, вооруженные силы украины, верховная рада украины