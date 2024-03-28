"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
Шольц: часть стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung.
"Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время", — сказал глава немецкого правительства.
При этом Шольц заявил, что для этого президенту Владимиру Путину "нужно вывести войска и прекратить конфликт".
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.
Кроме того, как указывал ранее глава государства, Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.