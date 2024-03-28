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"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 28.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:30 28.03.2024 (обновлено: 08:48 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 28.03.2024
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине
В некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T08:30
2024-03-28T08:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
олаф шольц
владимир путин
россия
москва
германия
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung."Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время", — сказал глава немецкого правительства.При этом Шольц заявил, что для этого президенту Владимиру Путину "нужно вывести войска и прекратить конфликт".В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, как указывал ранее глава государства, Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html
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в мире, украина, олаф шольц, владимир путин, россия, москва, германия, дмитрий песков, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин, Россия, Москва, Германия, Дмитрий Песков, Киев
"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Шольц: часть стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung.
"Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время", — сказал глава немецкого правительства.
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При этом Шольц заявил, что для этого президенту Владимиру Путину "нужно вывести войска и прекратить конфликт".

В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.
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Кроме того, как указывал ранее глава государства, Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОлаф ШольцВладимир ПутинРоссияМоскваГерманияДмитрий ПесковКиев
 
 
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