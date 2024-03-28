https://ria.ru/20240328/ukraina-1936300594.html

"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине - РИА Новости, 28.03.2024

"Одна вещь". Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

В некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T08:30

2024-03-28T08:30

2024-03-28T08:48

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung."Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу. Но позвольте мне прояснить одну вещь: мир возможен в любое время", — сказал глава немецкого правительства.При этом Шольц заявил, что для этого президенту Владимиру Путину "нужно вывести войска и прекратить конфликт".В Кремле неоднократно подчеркивали, что никогда не отказывались от диалога с Киевом. Как заметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сейчас для этого нет предпосылок, поскольку движение к миру исключается и Киевом, и коллективным Западом. По его словам, ситуация может перейти в мирное русло только при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы хорошо известны.Как заявил Владимир Путин в недавнем интервью Дмитрию Киселеву, Россия готова к диалогу по Украине, но он должен быть основан на реальности, а не на хотелках после применения психотропных средств.Кроме того, как указывал ранее глава государства, Украине, если она хочет начать диалог, нужно отменить декрет о запрете переговоров.

https://ria.ru/20240314/peregovory-1932823263.html

https://ria.ru/20240328/polsha-1936147031.html

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