https://ria.ru/20240328/udary-1936286212.html

Не восстановим. Российские удары вызвали панику на Украине

Не восстановим. Российские удары вызвали панику на Украине - РИА Новости, 28.03.2024

Не восстановим. Российские удары вызвали панику на Украине

Украине будет крайне сложно восстановить уничтоженные в ходе ударов России объекты и оборудование, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T01:56

2024-03-28T01:56

2024-03-28T01:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украине будет крайне сложно восстановить уничтоженные в ходе ударов России объекты и оборудование, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Да, это так"."Говорят: «Вот, мы быстро восстановим (уничтоженные объекты. — Прим. Ред.)». А как ты можешь восстановить, если все оборудование <…> выпускалось только в бывшем Советском Союзе", — задался вопросом офицер.Полковник заверил, что западные поставки вряд ли помогут Киеву восстановиться после ударов России — импортное оборудование плохо совместимо с советскими системами. В то же время, по его словам, производство деталей советского образца потребует от украинской промышленности огромных усилий."Они (Россия. — Прим. ред.) знают, что делают", — посетовал Стариков.Как сообщили в Минобороны, 22 марта Вооруженные силы России нанесли массированный удар ракетами и беспилотниками по энергетическим и военным объектам Украины. Подполье зафиксировало прилеты по ТЭЦ и оборонным заводам в Харькове, расположениям ВСУ в районе Одессы, аэродрому Коломыя в Ивано-Франковской области, заводу "Мотор Сич" и Днепровской ГЭС в Запорожье. Активисты подполья также заявили об ударах по Днепропетровску, Кривому Рогу, Житомиру, Кременчугу и Хмельницкой области.Впоследствии гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что верхняя часть здания Днепрогэс полностью уничтожена после обстрела, но угроза прорыва дамбы отсутствует. Позже он добавил, что для восстановления гидроэлектростанции до ее проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240324/udary-1935405729.html

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в мире, россия, украина, олег стариков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины