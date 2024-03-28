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На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя - РИА Новости, 28.03.2024
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15:10 28.03.2024 (обновлено: 15:17 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/ucheniya-1936397483.html
На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя
На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя - РИА Новости, 28.03.2024
На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя
Впервые в ходе командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением участвует взвод разведки с беспилотниками, им, в частности, была отработана тактика... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:10
2024-03-28T15:17
безопасность
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Впервые в ходе командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением участвует взвод разведки с беспилотниками, им, в частности, была отработана тактика применения беспилотного "роя", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением впервые задействуется взвод разведки с применением БПЛА. Подразделение оснащено новейшими беспилотниками квадрокоптерного и самолетного типа", - сказали в ведомстве. Один из типов аппаратов, стоящих на вооружении соединения - "Элерон-7". Среди характеристик аппарата - бесшумность, улучшенная стабилизация изображения высокой четкости, увеличенные продолжительность и дальность полета, одновременное ведение воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. "Кроме того, стратегические ракетчики отработали тактику и функционирование роя беспилотных летательных аппаратов. Принцип роевой тактики предполагает произвольный характер полёта беспилотников, при этом дроны ориентируются на ведущий аппарат", - отметили в Минобороны. В общей сложности в проведении командно-штабных учений соединения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Маневры предполагают выход на боевое патрулирование сорящих на вооружении соединения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя

МО РФ: на учениях ракетчиков взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВоеннослужащий наблюдает за беспилотным летательным аппаратом
Военнослужащий наблюдает за беспилотным летательным аппаратом - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Военнослужащий наблюдает за беспилотным летательным аппаратом . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Впервые в ходе командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением участвует взвод разведки с беспилотниками, им, в частности, была отработана тактика применения беспилотного "роя", сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением впервые задействуется взвод разведки с применением БПЛА. Подразделение оснащено новейшими беспилотниками квадрокоптерного и самолетного типа", - сказали в ведомстве.
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Один из типов аппаратов, стоящих на вооружении соединения - "Элерон-7". Среди характеристик аппарата - бесшумность, улучшенная стабилизация изображения высокой четкости, увеличенные продолжительность и дальность полета, одновременное ведение воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах.
"Кроме того, стратегические ракетчики отработали тактику и функционирование роя беспилотных летательных аппаратов. Принцип роевой тактики предполагает произвольный характер полёта беспилотников, при этом дроны ориентируются на ведущий аппарат", - отметили в Минобороны.
В общей сложности в проведении командно-штабных учений соединения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Маневры предполагают выход на боевое патрулирование сорящих на вооружении соединения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".
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