https://ria.ru/20240328/ucheniya-1936397483.html
На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя
На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя - РИА Новости, 28.03.2024
На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя
Впервые в ходе командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением участвует взвод разведки с беспилотниками, им, в частности, была отработана тактика... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:10
2024-03-28T15:10
2024-03-28T15:17
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864984646_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0fca63e0c38f7a44bd192838eb4dc34f.jpg
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Впервые в ходе командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением участвует взвод разведки с беспилотниками, им, в частности, была отработана тактика применения беспилотного "роя", сообщили в Минобороны РФ. "В рамках командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением впервые задействуется взвод разведки с применением БПЛА. Подразделение оснащено новейшими беспилотниками квадрокоптерного и самолетного типа", - сказали в ведомстве. Один из типов аппаратов, стоящих на вооружении соединения - "Элерон-7". Среди характеристик аппарата - бесшумность, улучшенная стабилизация изображения высокой четкости, увеличенные продолжительность и дальность полета, одновременное ведение воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. "Кроме того, стратегические ракетчики отработали тактику и функционирование роя беспилотных летательных аппаратов. Принцип роевой тактики предполагает произвольный характер полёта беспилотников, при этом дроны ориентируются на ведущий аппарат", - отметили в Минобороны. В общей сложности в проведении командно-штабных учений соединения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Маневры предполагают выход на боевое патрулирование сорящих на вооружении соединения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1864984646_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_be21c2b848a3225db7932ca6613f698d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На учениях РВСН взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя
МО РФ: на учениях ракетчиков взвод разведки с БПЛА впервые отработал тактику роя
МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Впервые в ходе командно-штабных учений с Иркутским ракетным соединением участвует взвод разведки с беспилотниками, им, в частности, была отработана тактика применения беспилотного "роя", сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках командно-штабного учения с Иркутским ракетным соединением впервые задействуется взвод разведки с применением БПЛА. Подразделение оснащено новейшими беспилотниками квадрокоптерного и самолетного типа", - сказали в ведомстве.
Один из типов аппаратов, стоящих на вооружении соединения - "Элерон-7". Среди характеристик аппарата - бесшумность, улучшенная стабилизация изображения высокой четкости, увеличенные продолжительность и дальность полета, одновременное ведение воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах.
"Кроме того, стратегические ракетчики отработали тактику и функционирование роя беспилотных летательных аппаратов. Принцип роевой тактики предполагает произвольный характер полёта беспилотников, при этом дроны ориентируются на ведущий аппарат", - отметили в Минобороны.
В общей сложности в проведении командно-штабных учений соединения задействовано более 3000 военнослужащих и около 300 единиц техники. Маневры предполагают выход на боевое патрулирование сорящих на вооружении соединения подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".