https://ria.ru/20240328/ubiystvo-1936432519.html

В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля

В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля - РИА Новости, 28.03.2024

В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля

Двое мужчин задержаны и арестованы в Нижегородской области по подозрению в том, что они избили и подожгли приятеля, мужчина впоследствии скончался, сообщает... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T16:58

2024-03-28T16:58

2024-03-28T16:58

происшествия

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Двое мужчин задержаны и арестованы в Нижегородской области по подозрению в том, что они избили и подожгли приятеля, мужчина впоследствии скончался, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По версии следствия, в марте 2024 года подозреваемые, находясь возле дома на улице Ломоносова города Горбатова, в ходе ссоры с 36-летним потерпевшим избили его, после чего облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Пострадавший мужчина с ожогами был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). "По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое ранее судимых мужчин 39 и 27 лет. По ходатайству следователя СК России судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.

https://ria.ru/20240209/podzhog-1926394263.html

россия

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)