https://ria.ru/20240328/ubiystvo-1936432519.html
В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля
В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля - РИА Новости, 28.03.2024
В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля
Двое мужчин задержаны и арестованы в Нижегородской области по подозрению в том, что они избили и подожгли приятеля, мужчина впоследствии скончался, сообщает... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:58
2024-03-28T16:58
2024-03-28T16:58
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Двое мужчин задержаны и арестованы в Нижегородской области по подозрению в том, что они избили и подожгли приятеля, мужчина впоследствии скончался, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По версии следствия, в марте 2024 года подозреваемые, находясь возле дома на улице Ломоносова города Горбатова, в ходе ссоры с 36-летним потерпевшим избили его, после чего облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Пострадавший мужчина с ожогами был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). "По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое ранее судимых мужчин 39 и 27 лет. По ходатайству следователя СК России судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20240209/podzhog-1926394263.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_545:0:3042:1873_1920x0_80_0_0_0b951f31be29f1d484283c2efcfa4b80.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля
В Нижегородской области задержали двоих мужчин, которые сожгли заживо приятеля