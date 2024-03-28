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В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля - РИА Новости, 28.03.2024
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16:58 28.03.2024
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В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля
В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля - РИА Новости, 28.03.2024
В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля
Двое мужчин задержаны и арестованы в Нижегородской области по подозрению в том, что они избили и подожгли приятеля, мужчина впоследствии скончался, сообщает... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T16:58
2024-03-28T16:58
происшествия
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Двое мужчин задержаны и арестованы в Нижегородской области по подозрению в том, что они избили и подожгли приятеля, мужчина впоследствии скончался, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По версии следствия, в марте 2024 года подозреваемые, находясь возле дома на улице Ломоносова города Горбатова, в ходе ссоры с 36-летним потерпевшим избили его, после чего облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Пострадавший мужчина с ожогами был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц). "По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое ранее судимых мужчин 39 и 27 лет. По ходатайству следователя СК России судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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происшествия, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области двое мужчин избили и сожгли приятеля

В Нижегородской области задержали двоих мужчин, которые сожгли заживо приятеля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 мар - РИА Новости. Двое мужчин задержаны и арестованы в Нижегородской области по подозрению в том, что они избили и подожгли приятеля, мужчина впоследствии скончался, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По версии следствия, в марте 2024 года подозреваемые, находясь возле дома на улице Ломоносова города Горбатова, в ходе ссоры с 36-летним потерпевшим избили его, после чего облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Пострадавший мужчина с ожогами был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).
"По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое ранее судимых мужчин 39 и 27 лет. По ходатайству следователя СК России судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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ПроисшествияРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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