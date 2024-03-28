https://ria.ru/20240328/turizm-1936477832.html

Кубань направит более 272 млн рублей на новые площадки событийного туризма

Кубань направит более 272 млн рублей на новые площадки событийного туризма - РИА Новости, 28.03.2024

Кубань направит более 272 млн рублей на новые площадки событийного туризма

Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли решение выделить в 2024 году 272,7 миллиона рублей на строительство площадок для развития событийного туризма. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T20:00

2024-03-28T20:00

2024-03-28T20:00

краснодарский край

краснодарский край

новости - туризм

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КРАСНОДАР, 28 мар – РИА Новости. Депутаты заксобрания Краснодарского края приняли решение выделить в 2024 году 272,7 миллиона рублей на строительство площадок для развития событийного туризма. "На 2024 год предусмотрено финансирование в целях предоставления местным бюджетам субсидий на строительство площадок для проведения событийных мероприятий в объеме 272,7 миллиона рублей", - сказал в ходе сессии парламента врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий. По его словам, объемы финансирования государственной программы на 2024-2026 годы увеличатся на 1,27 миллиарда рублей, в том числе на этот год – на 1,24 миллиарда рублей, на 2025 и 2026 годы – на 17,3 миллиона рублей. "Важность и значимость выделяемых финансовых средств для развития внутреннего туризма, санаторно-курортного комплекса региона в целом сложно переоценить", – отметил председатель парламента Юрий Бурлачко и поддержал предложенные корректировки. По словам Зарицкого, в этом году на реализацию общественных инициатив и проектов по развитию туристической инфраструктуры дополнительно направят 124,1 миллиона рублей, на проведение фестиваля "Черноморская винная неделя" - 31,3 миллиона рублей, а также 14,1 миллиона рублей - на разработку проектно-сметной документации по обустройству мест массового отдыха в туристическом кластере "Абрау-Утриш". Кубань в 2023 году смогла принять рекордное количество туристов – 18,6 миллиона человек, а также ещё 7,5 миллиона человек в качестве однодневных туристов.

https://ria.ru/20240321/sochi-1934623046.html

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Алёна Пава

краснодарский край, новости - туризм, абрау-дюрсо