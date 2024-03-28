На реализацию нацпроекта по туризму выделят не менее 403 миллиардов рублей
Путин: на реализацию нацпроекта по туризму выделят минимум 403 миллиарда рублей
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже санаторно-курортного комплекса в Ялте
Отдыхающие на пляже санаторно-курортного комплекса в Ялте. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На нацпроект по туризму до 2030 года выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
"Предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025-2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей", — сказал президент.
Средства от пошлин на вино пойдут на строительство модульных гостиниц
26 июля 2023, 18:35
Он призвал расширять туристический потенциал регионов и субсидировать проекты. Правительство должно обратить внимание на создание точек роста, поддержку деловой активности.
Кроме того, необходимо синхронизировать туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, подчеркнул президент.
«
"В туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов", — добавил Путин.
Он отметил, что отечественные компании должны оставаться ключевыми партнерами государства в сфере развития туризма. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, бизнес в прошлом году инвестировал в отрасль более 800 миллиардов рублей.
Россия весной. Самые красивые места страны
Вчера, 23:45