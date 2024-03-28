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На реализацию нацпроекта по туризму выделят не менее 403 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.03.2024
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Туризм
 
18:49 28.03.2024 (обновлено: 19:36 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/turizm-1936462323.html
На реализацию нацпроекта по туризму выделят не менее 403 миллиардов рублей
На реализацию нацпроекта по туризму выделят не менее 403 миллиардов рублей - РИА Новости, 28.03.2024
На реализацию нацпроекта по туризму выделят не менее 403 миллиардов рублей
На нацпроект по туризму до 2030 года выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T18:49
2024-03-28T19:36
туризм
новости - туризм
экономика
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На нацпроект по туризму до 2030 года выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов."Предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025-2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей", — сказал президент.Он призвал расширять туристический потенциал регионов и субсидировать проекты. Правительство должно обратить внимание на создание точек роста, поддержку деловой активности.Кроме того, необходимо синхронизировать туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, подчеркнул президент."В туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов", — добавил Путин.Он отметил, что отечественные компании должны оставаться ключевыми партнерами государства в сфере развития туризма. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, бизнес в прошлом году инвестировал в отрасль более 800 миллиардов рублей.
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новости - туризм, экономика, россия, владимир путин
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Россия, Владимир Путин
На реализацию нацпроекта по туризму выделят не менее 403 миллиардов рублей

Путин: на реализацию нацпроекта по туризму выделят минимум 403 миллиарда рублей

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже санаторно-курортного комплекса в Ялте
Отдыхающие на пляже санаторно-курортного комплекса в Ялте - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Отдыхающие на пляже санаторно-курортного комплекса в Ялте. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. На нацпроект по туризму до 2030 года выделят более 400 миллиардов рублей, сообщил Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.
"Предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025-2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей", — сказал президент.
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Он призвал расширять туристический потенциал регионов и субсидировать проекты. Правительство должно обратить внимание на создание точек роста, поддержку деловой активности.
Кроме того, необходимо синхронизировать туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры, подчеркнул президент.
«
"В туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу, она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов", — добавил Путин.
Он отметил, что отечественные компании должны оставаться ключевыми партнерами государства в сфере развития туризма. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, бизнес в прошлом году инвестировал в отрасль более 800 миллиардов рублей.
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