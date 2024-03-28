https://ria.ru/20240328/tsb-1936326063.html

ЦБ предупредил о новом способе мошенничества

ЦБ предупредил о новом способе мошенничества - РИА Новости, 28.03.2024

ЦБ предупредил о новом способе мошенничества

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, требующих подать декларацию, предупредил ЦБ. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T10:50

2024-03-28T10:50

2024-03-28T13:49

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, требующих подать декларацию, предупредил ЦБ."Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей", — указали в регуляторе.Так, злоумышленники присылают на электронную почту письма якобы от имени налоговиков и требуют подать декларацию по специальной ссылке. После перехода по ней потенциальную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты якобы для идентификации. На деле мошенники таким образом пытаются украсть деньги, а персональные данные могут использовать для других преступлений.В ЦБ предупредили, что налоговые органы не рассылают письма с предложением оплатить задолженность онлайн. Регулятор призвал сохранять бдительность, игнорировать подобные письма, не переходить по ссылкам и не вводить личные и финансовые данные.В Банке России напомнили, что в ходе налоговой кампании, которая проходит с 1 января по 2 мая, граждане должны самостоятельно подать декларации о доходах за прошлый год, полученные в том числе от продажи или сдачи в аренду имущества. В "Личном кабинете налогоплательщика" можно уточнить информацию о неуплаченных налогах.

https://ria.ru/20240327/moshenniki-1936223768.html

https://ria.ru/20240319/ekstraditsiya-1934204178.html

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центральный банк рф (цб рф), экономика, россия