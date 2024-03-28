https://ria.ru/20240328/tresh-strimy-1936365844.html
Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во II и III чтениях
Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во II и III чтениях - РИА Новости, 28.03.2024
Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во II и III чтениях
ГД в начале апреля рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во втором и третьем чтениях, заявил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T13:24
2024-03-28T13:24
2024-03-28T13:24
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ГД в начале апреля рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во втором и третьем чтениях, заявил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "В начале апреля будет рассматриваться наш законопроект о запрете треш-стримов во втором и третьем чтениях", - сказал Метелев на совместном заседании комитета по молодежной политике и комитета по безопасности в четверг.
https://ria.ru/20240131/strim-1924517145.html
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артем метелев (депутат), госдума рф
Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во II и III чтениях
Метелев: ГД рассмотрит проект о запрете треш-стримов во II и III чтениях