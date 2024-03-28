https://ria.ru/20240328/tresh-strimy-1936365844.html

Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во II и III чтениях

Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во II и III чтениях - РИА Новости, 28.03.2024

Госдума рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во II и III чтениях

ГД в начале апреля рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во втором и третьем чтениях, заявил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T13:24

2024-03-28T13:24

2024-03-28T13:24

артем метелев (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. ГД в начале апреля рассмотрит законопроект о запрете треш-стримов во втором и третьем чтениях, заявил глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. "В начале апреля будет рассматриваться наш законопроект о запрете треш-стримов во втором и третьем чтениях", - сказал Метелев на совместном заседании комитета по молодежной политике и комитета по безопасности в четверг.

https://ria.ru/20240131/strim-1924517145.html

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артем метелев (депутат), госдума рф