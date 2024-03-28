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В МЧС рассказали об испытаниях дистанционно управляемого минного трала - РИА Новости, 28.03.2024
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09:57 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/tral-1936314716.html
В МЧС рассказали об испытаниях дистанционно управляемого минного трала
В МЧС рассказали об испытаниях дистанционно управляемого минного трала - РИА Новости, 28.03.2024
В МЧС рассказали об испытаниях дистанционно управляемого минного трала
Новый дистанционно управляемый минный трал для гуманитарного разминирования прошел приёмочные испытания и рекомендован для оснащения подразделений МЧС России,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:57
2024-03-28T09:57
безопасность
технологии
россия
челябинск
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
внии гочс
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новый дистанционно управляемый минный трал для гуманитарного разминирования прошел приёмочные испытания и рекомендован для оснащения подразделений МЧС России, рассказали РИА Новости в Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "Завершены приёмочные испытания дистанционно управляемого минного трала "МТ-2", предназначенного для гуманитарного разминирования. Машина рекомендована для оснащения подразделений МЧС России. Научно-методическое сопровождение всех мероприятий проводили эксперты ВНИИ ГОЧС на основе подготовленных учёными программы и методики испытаний", - сообщил заместитель начальника института Владимир Мошков. Он добавил, что протестированный робот изготовлен на гусеничной базе и оснащен специальными тралами, которые разрушают противопехотные мины. Испытания минного трала прошли в марте на базе предприятия-изготовителя в Челябинске и Донском спасательном центре МЧС в Ростовской области. Во время первого этапа испытаний на заводе-изготовителе были проверены технические характеристики заявленного образца, оценены его транспортабельность, трудоемкость, продолжительность монтажа тралового оборудования, а также возможности распознавания предметов при помощи телекамер минного трала. На втором этапе испытаний, в спасательном центре МЧС, были оценены возможности робота по разминированию, а также его надежность и живучесть. Машину проверяли на различных грунтах: в песке, глине и на скальном участке, при преодолении водной преграды. Кроме того, оценивалась возможность трала работать на уклонах в 30 градусов, проверялись глубина и скорость траления, стойкость корпуса и работоспособность при взрывах. "Одним из плюсов новинки стал более широкий трал. Теперь вместо 1,6 метра он захватывает площадь шириной до 2 метров. Дистанции управления техникой меняются в зависимости от условий. На открытой местности машиной можно управлять на расстоянии до одного километра, а при наличии препятствий — до 500 метров", - отметил Мошков. Он добавил, что применение роботизированной техники для разминирования позволяет в разы повысить скорость и эффективность работы пиротехнических подразделений. При этом повышается уровень безопасности для спасателей, участвующих в операциях по гуманитарному разминированию, когда первой по опасному участку идёт техника. "Полагаем, такая машина может быть поставлена на вооружение в спасательные центры министерства, в том числе на новых территориях, и использоваться для гуманитарного разминирования. Современные разработки позволят проводить его быстрее при площадном разминировании в условиях большого количества взрывоопасных предметов, которые в результате боевых действий или минирования территории залегают на различной глубине", - резюмировал Мошков.
https://ria.ru/20231017/dron-1903282543.html
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безопасность, технологии, россия, челябинск, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), внии гочс
Безопасность, Технологии, Россия, Челябинск, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ВНИИ ГОЧС
В МЧС рассказали об испытаниях дистанционно управляемого минного трала

Уникальный робот-сапер создан и испытан для МЧС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Новый дистанционно управляемый минный трал для гуманитарного разминирования прошел приёмочные испытания и рекомендован для оснащения подразделений МЧС России, рассказали РИА Новости в Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
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"Завершены приёмочные испытания дистанционно управляемого минного трала "МТ-2", предназначенного для гуманитарного разминирования. Машина рекомендована для оснащения подразделений МЧС России. Научно-методическое сопровождение всех мероприятий проводили эксперты ВНИИ ГОЧС на основе подготовленных учёными программы и методики испытаний", - сообщил заместитель начальника института Владимир Мошков.
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Он добавил, что протестированный робот изготовлен на гусеничной базе и оснащен специальными тралами, которые разрушают противопехотные мины. Испытания минного трала прошли в марте на базе предприятия-изготовителя в Челябинске и Донском спасательном центре МЧС в Ростовской области.
Во время первого этапа испытаний на заводе-изготовителе были проверены технические характеристики заявленного образца, оценены его транспортабельность, трудоемкость, продолжительность монтажа тралового оборудования, а также возможности распознавания предметов при помощи телекамер минного трала.
На втором этапе испытаний, в спасательном центре МЧС, были оценены возможности робота по разминированию, а также его надежность и живучесть. Машину проверяли на различных грунтах: в песке, глине и на скальном участке, при преодолении водной преграды. Кроме того, оценивалась возможность трала работать на уклонах в 30 градусов, проверялись глубина и скорость траления, стойкость корпуса и работоспособность при взрывах.
"Одним из плюсов новинки стал более широкий трал. Теперь вместо 1,6 метра он захватывает площадь шириной до 2 метров. Дистанции управления техникой меняются в зависимости от условий. На открытой местности машиной можно управлять на расстоянии до одного километра, а при наличии препятствий — до 500 метров", - отметил Мошков.
Он добавил, что применение роботизированной техники для разминирования позволяет в разы повысить скорость и эффективность работы пиротехнических подразделений. При этом повышается уровень безопасности для спасателей, участвующих в операциях по гуманитарному разминированию, когда первой по опасному участку идёт техника.
"Полагаем, такая машина может быть поставлена на вооружение в спасательные центры министерства, в том числе на новых территориях, и использоваться для гуманитарного разминирования. Современные разработки позволят проводить его быстрее при площадном разминировании в условиях большого количества взрывоопасных предметов, которые в результате боевых действий или минирования территории залегают на различной глубине", - резюмировал Мошков.
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БезопасностьТехнологииРоссияЧелябинскРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВНИИ ГОЧС
 
 
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